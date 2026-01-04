फरीदाबाद में हैवानियत की हद पार: मजदूरी मांगी तो ठेकेदार ने दांतों से काट डालीं तीन अंगुलियां; पुलिस ने भगाया

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। कच्चा खेड़ी रोड पर एक ठेकेदार ने कामगार के साथ पाशविक व्यवहार करते हुए उसके हाथ की तीन अंगुली चबा डाली। कामगार का कसूर महज इतना था कि उसने अपनी दिहाड़ी के रुपये ठेकेदार से मांग लिए थे। इतना ही नहीं पुलिस ने भी उसकी शिकायत लेने की बजाय यह कह दुत्कार कर भगा दिया कि इतनी ज्यादा चोट भी नहीं लगी है कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब इस कामगार के जिंदगीभर के लिए हाथ से अपंग होने की आशंका है।

ओल्ड फरीदाबाद में किराये के कमरे में रहने वाले लखन ने बताया कि वह मूलरूप से मध्यप्रदेश का रहने वाला है। फरीदाबाद में काम की तलाश में आया था। कच्चा खेड़ी रोड पर रहने वाले बबलू नाम के मकान बनाने वाले ठेकेदार के पास उसने करीब एक महीने काम किया था। लखन के अनुसार, बबलू के पास उसके करीब 10 हजार रुपये बकाया हैं। वह रुपये लेने के लिए कई बार उसके घर जा चुका था, मगर हर बार वह उसे धमकाकर भगा देता था।

लखन के बताया कि 30 दिसम्बर को भी वह रुपयों का तकादा करने बबलू के घर गया था। आरोप है कि वहां बबलू ने उसके साथ मारपीट कर दी। इस दौरान उसके हाथ की तीन अंगुलियां बबलू अपने दांतों से चबा गया। दो अंगुली तो उसने काटकर बिल्कुल अलग कर दीं। शोर सुनकर आस-पास जमा हुए लोगों ने लखन को बबलू के चंगुल से छुड़ाया। वह तुरंत दौड़कर बादशाह खान अस्पताल पहुंचा। वहां उसकी मरहम पट्टी हुई।