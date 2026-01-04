फरीदाबाद में हैवानियत की हद पार: मजदूरी मांगी तो ठेकेदार ने दांतों से काट डालीं तीन अंगुलियां; पुलिस ने भगाया
फरीदाबाद में एक ठेकेदार ने मजदूरी मांगने पर एक कामगार की तीन अंगुलियां चबा डालीं, जिनमें से दो पूरी तरह काट दीं। पीड़ित लखन ने बताया कि ठेकेदार बबलू प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। कच्चा खेड़ी रोड पर एक ठेकेदार ने कामगार के साथ पाशविक व्यवहार करते हुए उसके हाथ की तीन अंगुली चबा डाली। कामगार का कसूर महज इतना था कि उसने अपनी दिहाड़ी के रुपये ठेकेदार से मांग लिए थे। इतना ही नहीं पुलिस ने भी उसकी शिकायत लेने की बजाय यह कह दुत्कार कर भगा दिया कि इतनी ज्यादा चोट भी नहीं लगी है कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब इस कामगार के जिंदगीभर के लिए हाथ से अपंग होने की आशंका है।
ओल्ड फरीदाबाद में किराये के कमरे में रहने वाले लखन ने बताया कि वह मूलरूप से मध्यप्रदेश का रहने वाला है। फरीदाबाद में काम की तलाश में आया था। कच्चा खेड़ी रोड पर रहने वाले बबलू नाम के मकान बनाने वाले ठेकेदार के पास उसने करीब एक महीने काम किया था। लखन के अनुसार, बबलू के पास उसके करीब 10 हजार रुपये बकाया हैं। वह रुपये लेने के लिए कई बार उसके घर जा चुका था, मगर हर बार वह उसे धमकाकर भगा देता था।
लखन के बताया कि 30 दिसम्बर को भी वह रुपयों का तकादा करने बबलू के घर गया था। आरोप है कि वहां बबलू ने उसके साथ मारपीट कर दी। इस दौरान उसके हाथ की तीन अंगुलियां बबलू अपने दांतों से चबा गया। दो अंगुली तो उसने काटकर बिल्कुल अलग कर दीं। शोर सुनकर आस-पास जमा हुए लोगों ने लखन को बबलू के चंगुल से छुड़ाया। वह तुरंत दौड़कर बादशाह खान अस्पताल पहुंचा। वहां उसकी मरहम पट्टी हुई।
लखन का कहना है कि अस्पताल से वह सीधा खेड़ी पुल थाने पहुंचा, मगर पुलिसकर्मियों ने उसकी शिकायत नहीं सुनी। उसे यह कह दिया कि ज्यादा चोट नहीं लगी है। लखन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे और किसके पास अपनी व्यथा सुनाए। उसका कहना है कि अब वह पुलिस आयुक्त के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराएगा।
इस बारे में थाना प्रभारी देवेंद्र का कहना है कि यह मामला संज्ञान में नहीं है। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी पुलिसकर्मी ने उसकी शिकायत नहीं सुनी है तो उससे भी जवाब मांगा जाएगा।
यह भी पढ़ें- फरीदाबाद के रिजॉर्ट में वेल्डिंग करते समय दूसरी मंजिल से गिरकर युवक की माैत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।