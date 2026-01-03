फरीदाबाद के रिजॉर्ट में वेल्डिंग करते समय दूसरी मंजिल से गिरकर युवक की माैत

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में एक रिजार्ट में वेल्डिंग करते समय दूसरी मंजिल से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम लोकेश और उम्र 38 साल थी। वह मूलरूप से यूपी के हाथरस का रहने वाला था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लोकेश यहां सीकरी में परिवार के साथ रहता था और वेल्डिंग का काम करता था। शुक्रवार को वह सीकरी पुलिस चौकी के पास स्थित मिलन रिजार्ट में दोपहर दूसरे फ्लोर पर वेल्डिंग का काम कर रहा था। तभी अचानक पैर फिसल गया और नीचे गिर गया।