    फरीदाबाद के रिजॉर्ट में वेल्डिंग करते समय दूसरी मंजिल से गिरकर युवक की माैत

    By Nibha Rajak Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:47 PM (IST)

    रिजार्ट में वेल्डिंग करते समय दूसरी मंजिल से गिरकर एक युवक की मौत हो गई।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में एक रिजार्ट में वेल्डिंग करते समय दूसरी मंजिल से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम लोकेश और उम्र 38 साल थी। वह मूलरूप से यूपी के हाथरस का रहने वाला था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लोकेश यहां सीकरी में परिवार के साथ रहता था और वेल्डिंग का काम करता था। शुक्रवार को वह सीकरी पुलिस चौकी के पास स्थित मिलन रिजार्ट में दोपहर दूसरे फ्लोर पर वेल्डिंग का काम कर रहा था। तभी अचानक पैर फिसल गया और नीचे गिर गया।

    आसपास काम कर रहे लोगों ने गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के दो बच्चे और पत्नी गांव में रहते है। जांच अधिकारी रणधीर का कहना है कि परिवार ने अभी कोई शिकायत नहीं दी है।