फरीदाबाद की राहुल कॉलोनी में बड़े स्तर पर होगी तोड़फोड़, बिजली कनेक्शन काटने को लिखा लेटर

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बड़खल विधानसभा क्षेत्र की राहुल कॉलोनी में नगर निगम की ओर से बड़े स्तर तोड़फोड़ करने की तैयारी है। इस जमीन पर ट्रामा सेंटर बनाया जाना है। निगम की ओर से बिजली विभाग को पत्र लिखकर बिजली कनेक्शन काटने के लिए भी कहा गया हैं।

पिछले काफी समय से जिले में ट्रामा सेंटर बनाने की मांग चल रही है। ट्रामा सेंटर नहीं होने की वजह से मरीजों को दिल्ली में रेफर कर दिया जाता है। कई बार तो रास्ते में ही मरीज की मौत हो जाती है। प्रशासन की ओर से ट्रामा सेंटर बनाने के लिए ईएसआइसी मेडिकल कॉलेज से सटी राहुल कॉलोनी की जमीन देखी गई हैं।

इस समय राहुल कॉलोनी में करीब 15 हजार लोग रहते हैं। अप्रैल में भी राहुल कॉलोनी को तोड़ने की योजना बनाई गई थी, लेकिन राजनीति हस्तक्षेप के चलते कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। निगम की यहां पर करीब 16 एकड़ जमीन हैं।