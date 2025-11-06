फरीदाबाद में नगर निगम का एक्शन, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का ऑफिस किया सील
फरीदाबाद नगर निगम ने बकाया वसूली में तेजी दिखाते हुए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालय को सील कर दिया। विभाग पर 12 करोड़ रुपये का बकाया था, जिसके लिए पहले ही पांच नोटिस जारी किए गए थे। निगम के अनुसार, अन्य सरकारी विभागों पर भी बकाया है, और उन पर भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद नगर निगम ने सीलिंग की करवाई को तेज करते हुए बृहस्पतिवार को सुबह सात बजे ही केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के ऑफिस को सील कर दिया। नगर निगम के अनुसार विभाग पर कुल 12 करोड़ रुपये बकाया था।
बकाया को लेकर पांच नोटिस भी दिए जा चुके थे। इसके बावजूद भी टैक्स जमा नहीं कराया गया। इससे पहले, मंगलवार को नगर निगम की ओर अलग अलग पांच जगहों पर सीलिंग की गई थी।
निगम ज्वाइंट कमिश्नर जितेंद्र जोशी के अनुसार अलग अलग सरकारी विभागों पर करीब 50 करोड़ से अधिक बकाया है। अब टैक्स नहीं चुकाने वाले सरकारी विभागों पर भी सीलिंग की जाएगी।
