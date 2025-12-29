फरीदाबाद के IMT में वाहन की चपेट में आने से घायल युवक की अस्पताल में मौत, अज्ञात चालक पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद (सुभाष डागर)। तीन दिन पहले आइएमटी में किसी वाहन की चपेट में आने से घायल व्यक्ति ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के इग्लास छैछऊ गांव के रहने वाले खरग सिंह ने बताया कि वह किराये पर रहता सोतई गांव में रहता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें