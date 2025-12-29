Language
    फरीदाबाद के IMT में वाहन की चपेट में आने से घायल युवक की अस्पताल में मौत, अज्ञात चालक पर केस दर्ज

    By SUBHASH CHAND DAGAREdited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:13 PM (IST)

    फरीदाबाद के आईएमटी में 26 दिसंबर को एक वाहन की चपेट में आने से घायल हुए नितेश नामक युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वह अलीगढ़ का रहने वाला था और स ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद (सुभाष डागर)। तीन दिन पहले आइएमटी में किसी वाहन की चपेट में आने से घायल व्यक्ति ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के इग्लास छैछऊ गांव के रहने वाले खरग सिंह ने बताया कि वह किराये पर रहता सोतई गांव में रहता है।

    26 दिसंबर को उसका भाई नितेश आइएमटी में एक फैक्ट्री में ड्यूटी करने के लिए आया था। तभी वह किसी वाहन की चपेट में आने से घायल हो गया। उसे गंभीर अवस्था में सेक्टर-आठ स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। उपचार के दौरान उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

    इसके बारे में थाना सदर पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में मामला दर्ज कर मृतक का बादशाह खान अस्पताल में पोस्टमार्टम करा दिया।