Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डॉक्टर सोहेल खान के क्लिनिक पर विस्फोटक मिलने की सूचना, क्राइम ब्रांच ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया

    By Susheel Bhatia Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 01:40 PM (IST)

    फरीदाबाद में पुलिस को डॉक्टर सोहेल खान के क्लिनिक से विस्फोटक मिलने की सूचना मिली है, जिसके बाद डॉक्टर फरार है। क्राइम ब्रांच ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। इससे पहले धौज और फतेहपुर तगा से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था।

    prefferd source google
    Hero Image

    सुशील भाटिया, फरीदाबाद। धौज और फतेहपुर तगा से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट मिलने के मामले में पुलिस की जांच जारी है। ताजा मामले में मंगलवार को सेक्टर 56 स्थित डॉक्टर सोहेल खान के क्लिनिक से विस्फोटक मिलने की सूचना है। सूचना के बाद डॉक्टर सोहेल खान फरार हो गया है। मौके पर पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम भी पहुंची हुई है। क्लीनिक के ऊपर रहने वाले दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामले में फॉरेंसिक टीम के हाथ कई सबूत लगे हैं। मालूम हो कि जम्मू कश्मीर-फरीदाबाद पुलिस ने सोमवार को धौज और फतेहपुर तगा से 2963 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। इसका इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया जाता है।

    Faridabad News (6)

    आतंकी हमले को लेकर फरीदाबाद में हाई अलर्ट

    पहले अपने जिले में एक गांव में मिली भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और उसके बाद शाम को दिल्ली में हुए आतंकी हमले की घटना के बाद शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त सतेंद्र गुप्ता ने सभी संबंधित थाना क्षेत्रों की पुलिस को अपने-अपने क्षेत्र में नाके लगा कर चेकिंग करने और संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा क्राइम ब्रांच को भी होटल-गेस्ट हाउस में जांच करने को कहा गया है।

    दिल्ली जाने वाले वाहनों की बदरपुर बॉर्डर पर पुलिस ने नाकेबंदी करके जांच शुरू कर दी है। यहां से निकले वाली सभी गाड़ियों की जांच की जा रही है। इनमें प्रमुख रूप से उन वाहनों की जांच की जा रही है, जिन पर दूसरे प्रदेशों की नंबर प्लेट लगी हुई है। निर्देश आने के बाद पुलिसकर्मियों ने सभी जगहों पर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

    जिले की सीमा गुरुग्राम, दिल्ली और यूपी से ही लगती हैं। ऐसे में संदिग्धों के फरीदाबाद में छुपने होने की आशंका भी हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त ने सघन तलाशी के आदेश दिए हैं। रेलवे पुलिस ने रात को ही रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। यात्रियों और उनके सामान की तलाशी ली गई। इसके साथ ही मेट्रो स्टेशनों पर भी जांच कड़ी नजर आई।

    यह भी पढ़ें- फरीदाबाद से जुड़ा लाल किले में हुए धमाके का कनेक्शन, दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों की मौत

    यह भी पढ़ें- फरीदाबाद: क्राइम ब्रांच समेत 10 टीमों ने धौज और फतेहपुर तगा में शुरू किया जांच अभियान, बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा

    यह भी पढ़ें- अमोनियम नाइट्रेट से राइसिन जहर तक... कैसे हुआ इतनी बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश, पढ़ें Inside Story

     

    शहर की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मियों को ट्रैफिक पुलिस के जवानों के साथ राजमार्ग पर जगह-जगह तैनात किया है। सादा कपड़ों में पुलिसकर्मी शहर में सभी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। होटल, गेस्ट हाउस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहित भीड़भाड़ वाली जगह पर सघन तलाशी अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। ऐसे समय में किसी भी तरह की पुलिसकर्मियों और आधिकारिक स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    -

    -सतेंद्र गुप्ता, पुलिस आयुक्त फरीदाबाद