फरीदाबाद: क्राइम ब्रांच समेत 10 टीमों ने धौज और फतेहपुर तगा में शुरू किया जांच अभियान, बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा
फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक मिलने के बाद धौज और फतेहपुर तगा में क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। डॉ. मुज्जमिल के नेटवर्क और मस्जिद के इमाम से पूछताछ जारी है। ग्रामीणों ने मुज्जमिल के शांत स्वभाव की जानकारी दी है। पुलिस विस्फोटक के मार्ग का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
दीपक पांडेय, फरीदाबाद। धौज और फतेहपुर तगा गांव में 2900 किलो विस्फोटक बरामद होने और दिल्ली एतिहासिक लाल किले में धमाका होने के बाद क्राइम ब्रांच समेत 10 टीमों ने अपना सर्च अभियान शुरू कर दिया। गांव में बम निरोधक दस्ते की भी तीन टीमें पहुंच गई।
क्राइम ब्रांच की टीम डा. मुज्जमिल का नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ शुरू की है। पूरे दिन में मुज्जमिल किन किन लोगों से मिलता था। इसकी भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही मस्जिद के इमाम इस्ताक से कौन कौन से लोग मिलने आते थे। इमाम के रिश्तेदारों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
फतेहपुरा तगा के ग्रामीणों ने पूछताछ के दौरान क्राइम ब्रांच की टीमों को बताया है कि मुज्जमिल ज्यादा किसी से बातचीत करता नहीं था। लेकिन उसका व्यवहार सबके प्रति विनम्र रहता था। इसलिए किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि उसके तार आतंकी संगठन से जुड़े हो सकते है।
वहीं इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक गांव में कैसे पहुंचा इसके बारे में ग्रामीण पुलिस को कुछ अधिक जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। विस्फोटक गांव में किस रास्ते से लाया गया। इसके लिए क्राइम ब्रांच की टीमें पाली मोड से धौज गांव तक लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रही हैं।
पहले भी पकड़े जाते रहे आतंकी
- 03 मार्च 2025 को पाली के कोठरा गांव के आतंकी अब्दुल रहमान को पकड़ा गया था। अब्दुल के पास से दो हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए थे।
- 02 नवंबर को क्राइम ब्रांच पलवल की टीम ने पाकिस्तान को गुप्त सूचनाएं भेजने के आरोप में तौफीक को गिरफ्तार किया था।
- 30 सितंबर को पलवल से क्राइम ब्रांच ने खुफिया सूचनाएं देने के आरोप में यूट्यूबर वसीम अकरम को गिरफ्तार किया था। वसीम का यूट्यूब पर चैनल था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।