    फरीदाबाद से जुड़ा लाल किले में हुए धमाके का कनेक्शन, दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों की मौत

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 12:17 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में विस्फोट हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। पुलिस ने इसे आतंकी घटना बताया है और फरीदाबाद से कनेक्शन की पुष्टि की है। जांच में उमर नामक व्यक्ति संदिग्ध है, जिसके डीएनए की जांच की जा रही है। धमाके के बाद दिल्ली एनसीआर में अलर्ट जारी कर दिया गया है।

    लाल किले के पास धमाके की तस्वीरें।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम को एक आई-20 कार में विस्फोट हो गया। इस घटना में अब तक नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी है कि लाल किला के सामने कार में हुआ धमाका आतंकी घटना ही थी। लॉ एंड ऑर्डर रवींद्र सिंह यादव ने इसकी पुष्टि की है।

    उन्होंने दिल्ली में हुए धमाके का फरीदाबाद लिंक होने की भी पुष्टि की है। मालूम हो कि सोमवार को जम्मू कश्मीर-फरीदाबाद पुलिस के सर्च ऑपरेशन में धौज और फतेहपुर तगा से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। पुलिस की प्राथमिक जांच के मुताबिक, जिस आई-20 कार (HR26CE7674) में धमाका हुआ, उसमें जम्मू-कश्मीर का रहने वाला उमर ही था, जिसने सुसाइड बम बनकर ब्लास्ट किया। पुलिस हादसे को लेकर दो थ्योरी मान रही है या तो उमर ने सुसाइड बम बनकर ब्लास्ट किया या वहां आने पर किसी कारण कार में विस्फोट हो गया जिसमें उसकी भी मौत हो गई।

    जांच एजेंसी को ट्रांसफर हो सकता है केस

    अब केस की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी या स्पेशल सेल इस पर विचार किया जा रहा है। आज शाम तक केस की जांच किसी एजेंसी को सौंप दी जाएगी। कार में उमर अकेला था या कुछ और लोग थे इसकी जांच की जा रही है। धमाके के बाद घटनास्थल पर बहुत सारे मानव अंग मिले हैं जिनकी डीएनए जांच कराई जाएगी उसी से स्पष्ट हो सकेगा कि धमाके में उमर की मौत हुई है या नहीं। आईबी ने जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क कर उमर के बारे में जानकारी जुटा रही है। डीएनए जांच के मिलान के लिए उसके स्वजन के नमूने लिए गए हैं।

    धमाके पर बाद अलर्ट पर दिल्ली

    लाल किला के पास हुए धमाके के बाद पूरे सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में अलर्ट जारी किया है। लालकिले पर हुए ब्लास्ट के बाद सभी सार्वजनिक स्थलों पर जांच की जा रही है। साथ ही लालकिला मेट्रो स्टेशन और बाजार बंद किया गया है। इसके अलावा यमुनापार सहित अन्य इलाकों में नगर निगम की पार्किंग में वाहनों की जांच के बाद पार्किंग करवाई जा रही है।

    रात एक बजे से ही शुरू हो गया था पोस्टमार्टम

    लोकनायक अस्पताल में बम धमाके में मारे गए लोगों की जैसे-जैसे पहचान होती गई वैसे डॉक्टरों ने रात एक बजे से ही पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया और सुबह सात बजे तक पांच शव परिजन को सौंप दिए। फिलहाल दो शवों की पहचान नहीं हो सकी है।