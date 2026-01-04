फरीदाबाद में ब्रिटिश एयरवेज के ड्राइवर को घोंपा चाकू, चाय की दुकान पर मामूली विवाद बना जानलेवा हमला

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ब्रिटिश एयरवेज के कर्मचारियों पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। हमलावरों ने उनके ड्राइवर को पेट व कमर में चाकू घोंप दिया। पुलिस ने हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

इंद्रप्रस्थ कॉलोनी सेक्टर 30-33 निवासी सिद्धांत आचार्य ने सेक्टर 17 थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वे नोएडा में ब्रिटिश एयरवेज कंपनी में नौकरी करते हैं। पंचशील कालोनी, गली नंबर तीन निवासी अमरेश इस कंपनी के स्टाफ को कार में लाने-ले जाने का काम करता है।

दो जनवरी की रात करीब 11 बजे कंपनी से छुट्टी होने के बाद अमरेश सिद्धांत आचार्य व एक अन्य कर्मचारी रियान तनेजा को कार से फरीदाबाद लेकर आ रहा था। तीनों चाय पीने ओल्ड चौक रेड लाइट पर रुक गए। जब वे कार से नीचे उतरे तो दो लड़के मोटरसाइकिल लेकर आए। उनकी मोटरसाइकिल का टायर रियान तनेजा के पैर पर चढ़ गया।

उन्होंने इसका विरोध किया तो बाइक सवार नीचे उतर आए और मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान ड्राइवर अमरेश बीच बचाव करने के लिए आगे आया। बाइक सवारों ने इशारा करके अपने अन्य साथियों को बुला लिया। कुछ देर में स्कूटी पर दो युवक और आ गए।