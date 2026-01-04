दिल्ली में मछली खाते समय गले में फंसी 3 सेमी लंबी हड्डी, डॉक्टरों ने एंडोस्कोपी से निकाली

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। मछली के मांस का सेवन करते समय एक व्यक्ति के गले में लगभग तीन सेंटी मीटर लंबा हड्डी का टुकड़ा फंस गया। घंटों तक हड्डी जीभ के पिछले हिस्से और वैकेनुला में फंसी रही। बाद में पीड़ित को बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। एंडोस्कोपी कर गले से मछली की हड्डी को निकाला गया।

शनिवार रात पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी के रहने वाले 50 वर्षीय व्यक्ति को बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल के ईएनटी विभाग लाया गया। पीड़ित व्यक्ति के स्वजन ने बताया कि मछली का मांस खाते समय गलती से मछली की हड्डी निगल ली। गले में दर्द, जलन और निगलने में दिक्कत के कारण सो नहीं पा रहा है।