दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में ऊंचाई से गिरकर शख्स की मौत, आत्महत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मंगलवार दोपहर को राष्ट्रीय राजधानी के एक पॉश इलाके में स्थित ले मेरिडियन होटल में एक दुखद घटना हुई। 50 साल के एक आदमी की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान लाजपत नगर के रहने वाले के तौर पर हुई है।

सूत्रों के अनुसार, मृतक व्यक्ति क्रिसमस के दौरान शहर के एक होटल में रुका हुआ था। मंगलवार दोपहर को, वह होटल के परिसर में दाखिल हुआ और ऊपरी मंजिलों की ओर गया, जिसके कुछ ही देर बाद यह घटना हुई।

पुलिस जांच और शुरुआती निष्कर्ष दिल्ली पुलिस को दोपहर में घटना की जानकारी मिली, और एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच के आधार पर, पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।