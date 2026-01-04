Language
    दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में ऊंचाई से गिरकर शख्स की मौत, आत्महत्या की आशंका

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 03:30 PM (IST)

    दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित ले मेरिडियन होटल में मंगलवार को एक 50 वर्षीय व्यक्ति की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। मृतक लाजपत नगर का निवासी था। पुलिस प्र ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    कनॉट प्लेस स्थित ले मेरिडियन होटल में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मंगलवार दोपहर को राष्ट्रीय राजधानी के एक पॉश इलाके में स्थित ले मेरिडियन होटल में एक दुखद घटना हुई। 50 साल के एक आदमी की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान लाजपत नगर के रहने वाले के तौर पर हुई है।

    सूत्रों के अनुसार, मृतक व्यक्ति क्रिसमस के दौरान शहर के एक होटल में रुका हुआ था। मंगलवार दोपहर को, वह होटल के परिसर में दाखिल हुआ और ऊपरी मंजिलों की ओर गया, जिसके कुछ ही देर बाद यह घटना हुई।

    पुलिस जांच और शुरुआती निष्कर्ष

    दिल्ली पुलिस को दोपहर में घटना की जानकारी मिली, और एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच के आधार पर, पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

    • मृतक की पहचान: लाजपत नगर का निवासी (50 साल)।
    • जांच का दायरा: पुलिस मामले की सभी संभावित कोणों (दुर्घटना या आत्महत्या) से जांच कर रही है।
    • कानूनी कार्रवाई: शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

    पुलिस अधिकारी ने कहा, "मामले की गहन जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।" 

