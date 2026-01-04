दिल्ली के इस फ्लाईओवर की मरम्मत को मिली मंजूरी, 17 करोड़ से बदले जाएंगे एक्सपेंशन ज्वाइंट्स

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पिछले तीन साल से उठ रही मांग के बाद लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) अब सीलमपुर पुराने फ्लाईओवर की मरम्मत कराएगा। इसके तहत एक्सपेंशन ज्वाइंट बदले जाएंगे तथा विभिन्न जरूरी कामों को कराया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 17 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है।

इस फ्लाईओवर पर एक्सपेंशन ज्वाइंट खराब हो जाने से खासकर दो पहिया वाहनों को आवागमन में सुरक्षा को लेकर खतरा बना रहता है। इस फ्लाईओवर काे शास्त्रीपार्क की ओर से अप्सरा बार्डर की ओर जाने वाले यातायात को सिग्नल फ्री किए जाने के लिए करीब 19 साल पहले बनाया गया था।

2006 में बना था सिंगल फ्लाईओवर सीलमपुर में टी-प्वाइंट लालबत्ती पर पहली बार 2006 में सिंगल फ्लाईओवर बनाया गया था। उसे समय यातायात का दबाव यहां पर इतना ज्यादा नहीं था। सरकार ने जीटी रोड पर शास्त्रीपार्क से अप्सरा बार्डर की ओर जाने के लिए तीन लेन का सिंगल फ्लाईओवर बनाया था। इसे बनाए हुए अब 19 साल हो गए हैं।