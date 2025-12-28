हरियाणा में भाजपा की गुटबाजी उजागर, दो मंत्रियों ने अलग-अलग समय पर किया एक ही अटल लाइब्रेरी का उद्घाटन

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ट्रिपल इंजन की सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी की अपने जिले में गुटबाजी खूब है। भाजपा कार्यकर्ता दो खेमों में बंटे हुए है। एक पक्ष केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का है और दूसरा खेमा प्रदेश के स्थानीय स्वशासन मंत्री विपुल गोयल का है। यह सर्वविदित भी है, पर रविवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बने पुस्तकालय भवन का दोनों मंत्रियों द्वारा अलग-अलग उद्घाटन करने से यह एक बार फिर सार्वजनिक हो गया कि देश-दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अपने जिले में हाल ठीक नहीं है।

सेक्टर-12 स्थित टाउन पार्क में अटल लाइब्रेरी के पुस्तकालय भवन का उद्घाटन करने का निमंत्रण पत्र जिला सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की ओर से भेजा गया था। इस पत्र के मुताबिक उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को करना था और राज्य सभा सदस्य सुरेंद्र सिंह नागर, प्रदेश के उद्योग मंत्री राव नरवीर, राजस्व मंत्री विपुल गोयल एवं मेयर प्रवीन जोशी की गरिमामयी उपस्थिति दिखाई गई थी। इन्हीं नामों के साथ टाउन पार्क में पुस्तकालय भवन के उद्घाटन की प्लेट लगी हुई थी।

इधर रविवार को राज्य सभा सदस्य सुरेंद्र नागर राजस्व मंत्री विपुल गोयल द्वारा सेक्टर-16 में आयोजित मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए पहुंचे थे। मन की बात सुनने के बाद साढ़े 12 बजे सुरेंद्र सिंह नागर व विपुल गोयल, खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर एवं मेयर प्रवीन जोशी सहित सेक्टर-12 में रिबन काटने पहुंच गए और शुभारंभ कर दिया।

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि यह पुस्तकालय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति को समर्पित है जो ज्ञान विचार और सुशासन के प्रतीक रहे हैं। अटल लाइब्रेरी केवल एक भवन नहीं बल्कि ज्ञान, आत्मनिर्भरता और समान अवसरों का सशक्त मंच है। यह उन विद्यार्थियों और युवाओं के लिए समर्पित है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं तथा उन्हें साकार करने का संकल्प रखते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा को एक क्रांतिकारी स्वरूप दिया गया है जिसमें रटने के बजाय कौशल, रोजगार और आत्मनिर्भरता पर जोर है। इस दिशा में लाइब्रेरी शिक्षा व्यवस्था की सबसे मजबूत नींव बनती है।

दोपहर बाद केंद्रीय राज्य मंत्री विधायकों संग उद्धाटन करने पहुंचे इधर करीब ढाई से तीन बजे के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, साथी विधायकों धनेश अदलखा, सतीश फागना व होडल से विधायक हरेंद्र राम रतन, जिलाध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल के साथ सेक्टर-12 पहुंचे। उनके लिए फिर से रिबन लगवाया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने रिबन काटा और अपने नाम लिखे शिलापट्ट से पर्दा हटाया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस मौके पर कहा कि यह सुविधा नए भारत की सोच एवं डिटिजल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह लाइब्रेरी 3.85 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई है।

केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल बोले-मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस विषय पर कहा कि उन्हें इसका कोई संज्ञान नहीं है। उन्हें विभाग की ओर से ढाई बजे का समय दिया गया था, इसलिए तय समयानुसार उद्घाटन करने पहुंच गए।पत्थर जो विभाग ने लगाया है, उस पर उनका ही नाम लिखा है। यह तो सरकारी अधिकारी ही बताएंगे कि जब उद्घाटन मुझे करना था, तो किसी ओर से क्यों कराया।