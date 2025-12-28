Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फरीदाबाद: शैक्षणिक स्तर सुधारने की मुहिम, हिंदी-गणित में छात्रों का होगा मूल्यांकन; कमजोर स्कूलों पर विशेष फोकस

    By Nibha Rajak Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:05 PM (IST)

    फरीदाबाद के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों का हिंदी और गणित में 'जनगणना ग्रुपिंग असेसमेंट' शुरू हो गया है। TGT और PGT शिक्षक छ ...और पढ़ें

    Hero Image

    फरीदाबाद के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों का हिंदी और गणित में 'जनगणना ग्रुपिंग असेसमेंट' शुरू हो गया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सरकारी प्राइमरी स्कूलों के छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन किया जाएगा। आज से शुरू हो रहे दो दिवसीय जनगणना ग्रुपिंग असेसमेंट में शिक्षक हिंदी और गणित में छात्रों की रुचि और ज्ञान का मूल्यांकन करेंगे। यह जिम्मेदारी शिक्षा विभाग ने TGT और PGT शिक्षकों को दी है। मूल्यांकन बच्चों के ज्ञान और स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर होगा। इसके बाद विभाग उन स्कूलों पर ज़्यादा ध्यान देगा जिनमें सुधार की ज़रूरत है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शैक्षिक स्तर में सुधार के लिए, कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों के लिए हिंदी और गणित में जनगणना ग्रुपिंग असेसमेंट का दूसरा चरण सोमवार और मंगलवार को आयोजित किया जा रहा है। शिक्षक छात्रों का डेटा ऑनलाइन अपडेट करेंगे। छात्रों से कुछ सवाल भी पूछे जाएंगे, जिनके जवाब निपुण ऐप पर अपडेट किए जाएंगे।

    शिक्षा निदेशालय दो चरणों में छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता का मूल्यांकन करेगा। इसके लिए जनगणना आधारित ग्रुपिंग गतिविधि आयोजित की जा रही है। पहला चरण 15 और 16 सितंबर को हुआ था। उसके बाद शिक्षकों को बच्चों को तैयार करने का समय दिया गया था। अब जनगणना ग्रुपिंग असेसमेंट का दूसरा चरण आयोजित किया जा रहा है।

    शिक्षा विभाग इन स्कूलों पर ज्यादा ध्यान देगा

    कक्षा 1 से 3 तक के हर छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। टीमें एक ऑनलाइन ऐप के ज़रिए रिकॉर्ड जमा करेंगी, और हर छात्र का पूरा रिकॉर्ड और शैक्षणिक स्तर शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। इसके बाद, विभाग शिक्षकों के काम की समीक्षा करेगा। छात्रों के शैक्षणिक स्तर के आधार पर भविष्य की योजनाएं तैयार की जाएंगी। जिन स्कूलों के छात्र खराब या कमजोर प्रदर्शन करते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और इसके कारणों की भी जांच की जाएगी।

    जनगणना ग्रुपिंग असेसमेंट का उद्देश्य सभी बच्चों को कुशल बनाना है। अगर शिक्षक बच्चों की कमजोरियों की पहचान करते हैं और लक्षित शिक्षण प्रदान करते हैं, तो प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार संभव है। इससे वे भविष्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाएंगे। जिला शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को ड्यूटी सौंपी है।
    - धीरज सिंह, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद।