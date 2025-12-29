Language
    फरीदाबाद के इस मशहूर रेस्टोरेंट पर बुलडोजर एक्शन, बिल्डिंग प्लान पास नहीं होने पर निगम ने किया ध्वस्त

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 01:20 PM (IST)

    फरीदाबाद के एनआईटी पांच स्थित मशहूर रेस्टोरेंट बिट्टू टिक्की वाला को नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया। रेस्टोरेंट का बिल्डिंग प्लान पास नहीं था और व्यावसायि ...और पढ़ें

    बिल्डिंग प्लान पास नहीं होने पर निगम ने शहर के नामी रेस्टोरेंट बिट्टू को किया ध्वस्त। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। एनआईटी पांच स्थित शहर के नामी रेस्टोरेंट बिट्टू टिक्की वाला को सोमवार को नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए तोड़ दिया। रेस्टोरेंट का बिल्डिंग प्लान पास नहीं था पिछले काफी समय से इसका मामला कोर्ट में चल रहा था।

    तीन दिन पहले ही किया था सील 

    तीन दिन पहले ही निगम की ओर से इस रेस्टोरेंट को सील किया गया था। निगम के संयुक्त आयुक्त जितेंद्र जोशी ने बताया कोर्ट के आदेश पर कार्यवाही की गई है। रेस्टोरेंट में बिल्डिंग प्लान के नियमों का पालन नहीं किया गया था और उसने कमर्शियल गतिविधि के लिए निगम से कोई अनुमति नहीं ली थी।

