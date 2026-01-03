फरीदाबाद की कॉलोनी में घटिया निर्माण सामग्री के आरोप, ACB ने छापेमारी कर सैंपल लिए

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नगर निगम वार्ड 26 की नवीन नगर कॉलोनी में निर्माण कार्य में गड़बड़ी की शिकायत के बाद शनिवार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने छापेमारी की। ब्यूरो को सूचना मिली थी कि यहां नगर निगम द्वारा बनाई जा रही नालियों, गलियों व अन्य विकास कार्यों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है।