    फरीदाबाद की कॉलोनी में घटिया निर्माण सामग्री के आरोप, ACB ने छापेमारी कर सैंपल लिए

    Updated: Sat, 03 Jan 2026 01:27 PM (IST)

    फरीदाबाद के वार्ड 26 की नवीन नगर कॉलोनी में नगर निगम के निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत मिली थी। इसके बाद शनिवार को एंटी करप्श ...और पढ़ें

    घटिया निर्माण सामग्री पर ACB का छापा।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नगर निगम वार्ड 26 की नवीन नगर कॉलोनी में निर्माण कार्य में गड़बड़ी की शिकायत के बाद शनिवार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने छापेमारी की। ब्यूरो को सूचना मिली थी कि यहां नगर निगम द्वारा बनाई जा रही नालियों, गलियों व अन्य विकास कार्यों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है।

    इस सूचना के बाद टीम ने मौके पर सभी निर्माण कार्यों का मुआयना किया और निर्माण सामग्री के सैंपल लिए हैं। इन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा।