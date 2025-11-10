फरीदाबाद में विस्फोटकों के 50 और बोरे मिले, आतंकी मुजम्मिल के करीबी इमाम के घर से बरामद हुए

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सर्च ऑपरेशन के दौरान टीम को विस्फोटक पदार्थ के 50 बोरे और मिले हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया गया कि पुलिस इन बोरों को पिकअप गाड़ी में भरकर ले जा रही है। यह बोरे आतंकी मुजम्मिल के करीबी इमाम के घर से बरामद किए गए हैं।

