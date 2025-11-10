Language
    फरीदाबाद में विस्फोटकों के 50 और बोरे मिले, आतंकी मुजम्मिल के करीबी इमाम के घर से बरामद हुए

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:13 PM (IST)

    हरियाणा के फरीदाबाद जिले में पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान 50 बोरे विस्फोटक सामग्री बरामद की है। ये विस्फोटक एक इमाम के घर से मिले हैं, जहां आतंकी मुजम्मिल का अक्सर आना-जाना था। पुलिस ने बोरों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन विस्फोटकों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सर्च ऑपरेशन के दौरान टीम को विस्फोटक पदार्थ के 50 बोरे और मिले हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया गया कि पुलिस इन बोरों को पिकअप गाड़ी में भरकर ले जा रही है। यह बोरे आतंकी मुजम्मिल के करीबी इमाम के घर से बरामद किए गए हैं।

    इन बोरे में क्या विस्फोटक पदार्थ है? इसको लेकर पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। बताया गया कि जिस घर से ये सामान बरामद हुआ है, वो घर गांव के ही रहने वाले इमाम का है। इसके पास मुजम्मिल अक्सर मिलने के लिए आता जाता रहता था।

    फतेहपुर तगा से पुलिस को सर्च ऑपरेशन के दौरान  2563 किलोग्राम विस्फोटक मिला है। इस विस्फोटक को 50 बोरो में भरकर रखा गया था। पुलिस टीम को जिस मकान से ये विस्फोटक मिला है। वह मस्जिद के इमाम इरफान का था। उनसे यह मकान चार साल पहले खरीदा था। यह मकान उसने किसी परिवार को किराए पर दिया हुआ है।

