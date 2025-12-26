PWD और रोडवेज विभाग के विवाद में अटका मोहना बस अड्डे का उद्घाटन, 25 गांवों के लोग झेल रहे परेशानी

सुभाष डागर, फरीदाबाद। फरीदाबाद में लोक निर्माण विभाग और हरियाणा रोडवेज के बीच विवाद के चलते अभी तक मोहना बस अड्डे का उद्घाटन नहीं हो पाया है। लोक निर्माण विभाग ने दो करोड़ की लागत से इसे बनाकर तैयार कर दिया है और रोडवेज विभाग को नियंत्रण में लेने के लिए छह महीने पहले से लिख कर भेज दिया है।

वहीं, छह महीने बाद भी विभाग ने इसे अपने नियंत्रण में नहीं लिया। अभी तक इसका सवारियों को लाभ नहीं मिल रहा है। रोडवेज विभाग इसमें कुछ खामियां बता रहा है। जब तक यह खामियां दूर नहीं होती है, तब तक विभाग इसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए तैयार नहीं है।