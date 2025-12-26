PWD और रोडवेज विभाग के विवाद में अटका मोहना बस अड्डे का उद्घाटन, 25 गांवों के लोग झेल रहे परेशानी
फरीदाबाद में लोक निर्माण विभाग और हरियाणा रोडवेज के बीच विवाद के चलते मोहना बस अड्डे का उद्घाटन नहीं हो पाया है। लोक निर्माण विभाग ने इसे बनाकर तैयार ...और पढ़ें
सुभाष डागर, फरीदाबाद। फरीदाबाद में लोक निर्माण विभाग और हरियाणा रोडवेज के बीच विवाद के चलते अभी तक मोहना बस अड्डे का उद्घाटन नहीं हो पाया है। लोक निर्माण विभाग ने दो करोड़ की लागत से इसे बनाकर तैयार कर दिया है और रोडवेज विभाग को नियंत्रण में लेने के लिए छह महीने पहले से लिख कर भेज दिया है।
वहीं, छह महीने बाद भी विभाग ने इसे अपने नियंत्रण में नहीं लिया। अभी तक इसका सवारियों को लाभ नहीं मिल रहा है। रोडवेज विभाग इसमें कुछ खामियां बता रहा है। जब तक यह खामियां दूर नहीं होती है, तब तक विभाग इसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए तैयार नहीं है।
इस तरह से आसपास के 25 गांवों के ग्रामीण पलवल और बल्लभगढ़ आने वाले ठिठुरती ठंड, धूप, वर्षा में खुले आसमान के नीचे खड़े होने को मजबूर हैं। मोहना गांव के लिए बल्लभगढ़ और पलवल दोनों डिपो से रोडवेज व निजी बसों का संचालन किया जाता है। यहां से काफी संख्या में लोग यमुना पार खादर के 15 गांवों के लिए आते-जाते हैं। यदि इसी तरह से विभागों के बीच विवाद चलता रहा तो करोड़ों रुपये का यह भवन बेकार हो जाएगा।
यह भी पढ़ें- अटल-ई-लाइब्रेरी में न कंप्यूटर पहुंचे न किताब, फिर भी सुशासन दिवस पर गांवों में खाली भवनों का कर दिया उद्घाटन
लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रकाशलाल का कहना है कि रोडवेज मोहना बस अड्डे को क्यों नियंत्रण में नहीं ले रहा है, यह वह नहीं बता सकते। इसके बारे में रोडवेज के अधिकारी ही बताएंगे।
रोडवेज महाप्रबंधक शिखा का कहना है कि इसमें कुछ खामियां हैं, इनको दुरुस्त होने के बाद में नियंत्रण में ले लिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।