Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लाखों की ठगी करने वाला BMS डॉक्टर और साथी गिरफ्तार, अब पुलिस रिमांड पर उगलेगा पूरा सच

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:08 PM (IST)

    फरीदाबाद में बीएमएस डॉक्टर ने अपने मेडिकल संचालक भाई और उसके दोस्तों के साथ मिलकर एक महिला से साढ़े तीन लाख रुपये की ठगी की। पुलिस ने मामले में शामिल ...और पढ़ें

    Hero Image

    ठगी मामले में बीएमएस डॉक्टर गिरफ्तार। सोशल मीडिया

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में बीएमएस डॉक्टर ने अपने मेडिकल संचालक भाई और उसके दोस्तों के साथ सेक्टर-21डी में रहने वाली महिला से साढ़े तीन लाख रुपये की ठगी की थी।

    पुलिस ने मामले में शामिल चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों में जयपुर के रहने वाले दीपक, यश, लोकेश और सुजान सिंह शामिल है। दीपक बीएमएस डॉक्टर है। उसका भाई यश मेडिकल संचालक है।

    सेक्टर-21डी में रहने वाले महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि 21 अगस्त को टेलीग्राम एप के माध्यम से उसकी बातचीत एक महिला से हुई। जिसने स्वयं को फॉरेक्स एक्सचेंज से जुड़ी टीम का सदस्य बताया। महिला द्वारा भेजे गए लिंक के माध्यम से उसने एक अकाउंट बनाया और निवेश करना शुरू कर दिया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, ठगों के झांसे में आकर महिला ने साढ़े तीन लाख रुपये निवेश कर दिए। जब महिला ने निवेश की राशि निकालने के लिए कहा तो ठगों ने कहा कि 10 लाख रुपये और निवेश करने होंगे। जिससे शिकायतकर्ता को ठगी का अहसास हो गया। उन्होंने साइबर थाना एनआईटी में मामला दर्ज कराया।

    यह भी पढ़ें- फरीदाबाद में 36 किग्रा गांजा के साथ पकड़े गए दो नशा तस्करों को 13 साल की जेल, 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया

    पूछताछ में सामने आया कि आरोपी दीपक और यश ने सुजान सिंह के नाम से बैंक खाता खुलवाया था, जिसमें यश का फोटो बैंक में दिया था। इसके बाद यह खाता लोकेश को सौंप दिया गया। लोकेश खाते को ऑपरेट करता था। वह खाते में प्राप्त राशि में से कमीशन रखकर बाकी रकम यूएसडीटी में कन्वर्ट करके ठगों को भेज देते थे। लोकेश और सुजान यश के दोस्त थे। आरोपी लोकेश, यश और सुजान को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया, जबकि दीपक को दो दिन की रिमांड पर लिया गया है।

     