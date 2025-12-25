लाखों की ठगी करने वाला BMS डॉक्टर और साथी गिरफ्तार, अब पुलिस रिमांड पर उगलेगा पूरा सच

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में बीएमएस डॉक्टर ने अपने मेडिकल संचालक भाई और उसके दोस्तों के साथ सेक्टर-21डी में रहने वाली महिला से साढ़े तीन लाख रुपये की ठगी की थी। पुलिस ने मामले में शामिल चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों में जयपुर के रहने वाले दीपक, यश, लोकेश और सुजान सिंह शामिल है। दीपक बीएमएस डॉक्टर है। उसका भाई यश मेडिकल संचालक है। सेक्टर-21डी में रहने वाले महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि 21 अगस्त को टेलीग्राम एप के माध्यम से उसकी बातचीत एक महिला से हुई। जिसने स्वयं को फॉरेक्स एक्सचेंज से जुड़ी टीम का सदस्य बताया। महिला द्वारा भेजे गए लिंक के माध्यम से उसने एक अकाउंट बनाया और निवेश करना शुरू कर दिया।

