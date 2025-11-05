हमले की पूरी प्लानिंग के साथ आया था सिरफिरा युवक, दिनदहाड़े छात्रा को गोली मारने वाले का डरावना VIDEO वायरल 

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने पदभार संभालने के बाद से पुलिस को ढर्रे से बाहर निकल कर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन उनके आदेश धरातल पर सार्थक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपराधियों में खाकी का कोई खौफ दिखाई नहीं दे रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार की शाम श्याम कॉलोनी में एक युवक ने बेखौफ होकर दिन दहाड़े 12 वीं कक्षा की छात्रा को गोली मारकर घायल कर दिया था, पर घटना के 24 घंटे बाद भी आरोपित को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस घटना के बाद ग्रामीण क्षेत्र व घरों से दूर-दराज पढ़ने व नौकरी करने जाने वाली महिला अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं।

छात्रा को गोली मारने वाली घटना पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने भी संज्ञान लिया है और चिंता जताई है। आयोग की अध्यक्ष ने पुलिस को आरोपित को जल्द गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। शिक्षण संस्थाओं के आसपास पुलिस गश्त बढ़ाने के लिए कहा है। ताकि छात्रा अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। फिर से इस तरह की कोई घटना न घटने पाए।

क्या है पूरी घटना? भगत सिंह कॉलोनी की रहने वाली 12 वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा सोमवार को श्याम कालोनी में एक लाइब्रेरी में कोचिंग करने के लिए गई हुई थी। शाम को भूख लगने के कारण वह अपनी दो सहेलियों के साथ लाइब्रेरी से कुछ खाने के लिए जा रही थी। एक युवक पहले से बाइक लेकर खड़ा हुआ था।