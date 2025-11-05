हमले की पूरी प्लानिंग के साथ आया था सिरफिरा युवक, दिनदहाड़े छात्रा को गोली मारने वाले का डरावना VIDEO वायरल
फरीदाबाद में एक युवक ने दिनदहाड़े 12वीं की छात्रा को गोली मार दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना के 24 घंटे बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। राज्य महिला आयोग ने घटना पर चिंता जताते हुए पुलिस को आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं और शिक्षण संस्थानों के आसपास गश्त बढ़ाने को कहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने पदभार संभालने के बाद से पुलिस को ढर्रे से बाहर निकल कर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन उनके आदेश धरातल पर सार्थक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपराधियों में खाकी का कोई खौफ दिखाई नहीं दे रहा है।
सोमवार की शाम श्याम कॉलोनी में एक युवक ने बेखौफ होकर दिन दहाड़े 12 वीं कक्षा की छात्रा को गोली मारकर घायल कर दिया था, पर घटना के 24 घंटे बाद भी आरोपित को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस घटना के बाद ग्रामीण क्षेत्र व घरों से दूर-दराज पढ़ने व नौकरी करने जाने वाली महिला अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं।
छात्रा को गोली मारने वाली घटना पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने भी संज्ञान लिया है और चिंता जताई है। आयोग की अध्यक्ष ने पुलिस को आरोपित को जल्द गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। शिक्षण संस्थाओं के आसपास पुलिस गश्त बढ़ाने के लिए कहा है। ताकि छात्रा अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। फिर से इस तरह की कोई घटना न घटने पाए।
क्या है पूरी घटना?
भगत सिंह कॉलोनी की रहने वाली 12 वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा सोमवार को श्याम कालोनी में एक लाइब्रेरी में कोचिंग करने के लिए गई हुई थी। शाम को भूख लगने के कारण वह अपनी दो सहेलियों के साथ लाइब्रेरी से कुछ खाने के लिए जा रही थी। एक युवक पहले से बाइक लेकर खड़ा हुआ था।
जब यह तीनों गली में जा रही थी, तो बाइक सवार युवक ने उसे गोली मार दी। दो बार फायर किए। गोली छात्रा के कंधे में लगी। इसके बाद आरोपित तमंचा को फेंक कर बाइक से फरार हो गया।
छात्रा को सेक्टर-आठ निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां पर उसका उपचार चल रहा है। घायल छात्रा के बयान पर थाना शहर पुलिस ने गोली मारने वाले आरोपित सोहना थाना क्षेत्र के सरमथला गांव के रहने वाले जतिन मंगला के खिलाफ जानलेवा हमला करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
इस मामले में थाना शहर प्रभारी शमशेर सिंह का कहना है कि वह और क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार छापेमारी कर रहे हैँ। आरोपित जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा।
ये भी पढ़ें- लाइब्रेरी से लौट रही छात्रा को मारी 2 गोलियां, एक महीने से पीछा करने वाला शूटर फरार
यह भी पढ़ें- VIDEO: सही से बाइक चलाने के लिए कहना युवक को पड़ा महंगा, फरीदाबाद में दो लड़कों ने घर में घुसकर पीटा
फरीदाबाद के लड़की को मारी दो गोली— Abhishek Tiwari (@abhishe_tiwary) November 4, 2025
पीछा करने वाला शूटर फरार
श्याम कॉलोनी में छात्रा को गोली मारने का वीडियो सामने आया#Faridabad pic.twitter.com/nIDbcWvumH
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।