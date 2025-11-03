VIDEO: सही से बाइक चलाने के लिए कहना युवक को पड़ा महंगा, फरीदाबाद में दो लड़कों ने घर में घुसकर पीटा

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। तिगांव थाना क्षेत्र में एक युवक को बाइक सवार दो लड़कों को सही से बाइक चलाने के लिए कहना महंगा पड़ गया। बाइक सवार ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक के साथ मारपीट की । उसको लाठी डंडे से पीटकर घायल कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नावादा तिगांव में रहने वाले हेमराज ने बताया कि उसका भाई संजय मार्केट से आ रहा था। जब वह गांव में रहने वाले अभय नागर के घर के सामने से निकला तो दो लड़कों ने बाइक से संजय को टक्कर मार दी। जिस पर संजय ने दोनों लड़कों से से कहा था थोड़ा बाइक सही तरीके से चलाओ। इस पर वह बिगड़ गए। पहले तो दोनों ने मिलकर संजय के साथ वहां पर मारपीट की।