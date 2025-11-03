VIDEO: सही से बाइक चलाने के लिए कहना युवक को पड़ा महंगा, फरीदाबाद में दो लड़कों ने घर में घुसकर पीटा
फरीदाबाद के तिगांव में एक युवक को बाइक सवारों को सही से बाइक चलाने की सलाह देना महंगा पड़ा। बाइक सवारों ने युवक को लाठी-डंडों से पीटा। पीड़ित संजय बाजार से लौट रहा था जब उसे बाइक सवारों ने टक्कर मारी। विरोध करने पर आरोपियों ने घर में घुसकर उसे पीटा और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। तिगांव थाना क्षेत्र में एक युवक को बाइक सवार दो लड़कों को सही से बाइक चलाने के लिए कहना महंगा पड़ गया। बाइक सवार ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक के साथ मारपीट की । उसको लाठी डंडे से पीटकर घायल कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
नावादा तिगांव में रहने वाले हेमराज ने बताया कि उसका भाई संजय मार्केट से आ रहा था। जब वह गांव में रहने वाले अभय नागर के घर के सामने से निकला तो दो लड़कों ने बाइक से संजय को टक्कर मार दी। जिस पर संजय ने दोनों लड़कों से से कहा था थोड़ा बाइक सही तरीके से चलाओ। इस पर वह बिगड़ गए। पहले तो दोनों ने मिलकर संजय के साथ वहां पर मारपीट की।
मौके पर मौजूद लोगों ने बीचबचाव करा दिया। इसके बाद संजय घर आ गया। कुछ देर बाद ही दोनों लड़के अनिकेत और तनिष्क अपने साथियों के साथ आए और संजय को बुरी तरह से पीटने लगे। आरोपितों ने लाठी डंडे से संयज की पिटाई की। इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। प़ुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
सही से बाइक चलाने के लिए कहा तो घर में घुसकर पीटा— Abhishek Tiwari (@abhishe_tiwary) November 3, 2025
फरीदाबाद के तिगांव थाना क्षेत्र का मामला pic.twitter.com/3N8p4PvTPE
