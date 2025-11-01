आपसी विवाद में साले की हत्या करने के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद, अदालत ने 51-51 हजार का जुर्माना भी लगाया

प्रवीन कौशिक, फरीदाबाद। साले की हत्या के आरोपित जीजा सहित चार दोषियों को सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। चारों पर 51-51 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। यह मामला सेक्टर-58 थाने में 11 दिसंबर 2020 को दर्ज कराया गया था।

कृष्णा कालोनी में रहने वाले विजयपाल ने पुलिस काे दी शिकायत में बताया कि उनके पड़ोस में तीन भाई किशनपाल, सुनील और गोपाल रहते हैं। किशनपाल का साला दुर्लभ भी साथ में रहता है। किशनपाल उनका भी जीजा लगता है। 11 दिसंबर 2020 को उनकी और किशनपाल की पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई।