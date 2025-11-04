लाइब्रेरी से लौट रही छात्रा को मारी 2 गोलियां, एक महीने से पीछा करने वाला शूटर फरार; VIDEO आया सामने

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। श्याम कॉलोनी में सोमवार शाम बाइक सवार युवक ने एक नवयुवती को गोली मार दी। गोली उसके कंधे में लगी है। बाइक सवार पिस्तौल को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। घायल अवस्था में उसे सेक्टर-आठ निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां उसका इलाज चल रहा है।

डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल उसकी जान को खतरा नहीं है। हमलावर सोहना थाना क्षेत्र के सरमथला गांव का रहने वाला है। सूचना के बाद पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच गई। आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस वारदात का वीडियो सामने आया है। जिसमें देखा जा रहा है कि एक युवक बाइक से आता है और सहेली के साथ जा रही लड़की पर दो बार फायरिंग करता है। इसके बाद वहां से फरार हो जाता है।

जेईई की तैयारी कर रही है छात्रा भगत सिंह कॉलोनी की रहने वाली नवयुवती ओपन शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा में विज्ञान संकाय से पढ़ती है और फिलहाल जेईई की तैयारी कर रही है। वह श्याम कॉलोनी में एक लाइब्रेरी में जेईई की तैयारी करने आती है।

सोमवार शाम को वह अपनी सहेली के साथ बाहर कुछ खाने के लिए आई थी। तभी बाइक पर एक युवक आया और उसे गोली मार दी। घायल की सहेली ने इस घटना के बारे में स्वजन को सूचना दी। तभी स्वजन उसे घायल अवस्था में सेक्टर-आठ स्थित सर्वोदय अस्पताल लेकर आए।