लाइब्रेरी से लौट रही छात्रा को मारी 2 गोलियां, एक महीने से पीछा करने वाला शूटर फरार; VIDEO आया सामने
फरीदाबाद में बाइक सवार युवक ने एक नवयुवती को गोली मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। श्याम कॉलोनी में सोमवार शाम बाइक सवार युवक ने एक नवयुवती को गोली मार दी। गोली उसके कंधे में लगी है। बाइक सवार पिस्तौल को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। घायल अवस्था में उसे सेक्टर-आठ निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां उसका इलाज चल रहा है।
डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल उसकी जान को खतरा नहीं है। हमलावर सोहना थाना क्षेत्र के सरमथला गांव का रहने वाला है। सूचना के बाद पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच गई। आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस वारदात का वीडियो सामने आया है। जिसमें देखा जा रहा है कि एक युवक बाइक से आता है और सहेली के साथ जा रही लड़की पर दो बार फायरिंग करता है। इसके बाद वहां से फरार हो जाता है।
जेईई की तैयारी कर रही है छात्रा
भगत सिंह कॉलोनी की रहने वाली नवयुवती ओपन शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा में विज्ञान संकाय से पढ़ती है और फिलहाल जेईई की तैयारी कर रही है। वह श्याम कॉलोनी में एक लाइब्रेरी में जेईई की तैयारी करने आती है।
सोमवार शाम को वह अपनी सहेली के साथ बाहर कुछ खाने के लिए आई थी। तभी बाइक पर एक युवक आया और उसे गोली मार दी। घायल की सहेली ने इस घटना के बारे में स्वजन को सूचना दी। तभी स्वजन उसे घायल अवस्था में सेक्टर-आठ स्थित सर्वोदय अस्पताल लेकर आए।
आरोपित का नाम 20 वर्षीय जितेंद्र मंगला पता चला है। वह गांव में ही दुकान करता है। वह नवयुवती को एक महीने से परेशान कर रहा था। थाना शहर प्रभारी शमशेर सिंह का कहना है कि आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए थाना और क्राइम ब्रांच की टीम जुटी हुई है। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
वारदात का वीडियो-
फरीदाबाद के लड़की को मारी दो गोली— Abhishek Tiwari (@abhishe_tiwary) November 4, 2025
पीछा करने वाला शूटर फरार
श्याम कॉलोनी में छात्रा को गोली मारने का वीडियो सामने आया#Faridabad pic.twitter.com/nIDbcWvumH
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।