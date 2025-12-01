रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, दिल्ली-जींद मार्ग पर तीन महीने नहीं चलेंगी दो पैसेंजर ट्रेन 

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। दिल्ली-जींद रेलमार्ग पर एक दिसंबर से दो पैसेंजर ट्रेनों को तीन महीने के लिए बंद किया जाएगा। कोहरे के सीजन में लंबी दूरी की ट्रेन प्रभावित न हो, इसलिए ऐसा होगा। सर्दी में हर बार ही ऐसा होता रहा है। पहले दिल्ली से फिरोजपुर के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को बंद किया जाता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोरोना में यह ट्रेन बंद हो गई। ऐसे में इस बार दोपहर के समय दिल्ली से जींद और शाम को जींद से दिल्ली के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन तीन माह के लिए बंद होने वाली ट्रेनों में शामिल हुई है। एक दिसंबर से 28 फरवरी तक ये पैसेंजर गाड़ियां पूरी तरह रद रहेंगी। जबकि अवध–आसाम एक्सप्रेस भी सप्ताह में एक दिन नहीं चलेगी।