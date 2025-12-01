रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, दिल्ली-जींद मार्ग पर तीन महीने नहीं चलेंगी दो पैसेंजर ट्रेन
दिल्ली-जींद रेलमार्ग पर 1 दिसंबर से दो पैसेंजर ट्रेनें तीन महीने के लिए रद रहेंगी। कोहरे के कारण लंबी दूरी की ट्रेनों को सुचारू रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। रद होने वाली ट्रेनों में दिल्ली-जींद और जींद-दिल्ली पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं। अवध-आसाम एक्सप्रेस भी सप्ताह में एक दिन नहीं चलेगी।
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। दिल्ली-जींद रेलमार्ग पर एक दिसंबर से दो पैसेंजर ट्रेनों को तीन महीने के लिए बंद किया जाएगा। कोहरे के सीजन में लंबी दूरी की ट्रेन प्रभावित न हो, इसलिए ऐसा होगा। सर्दी में हर बार ही ऐसा होता रहा है। पहले दिल्ली से फिरोजपुर के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को बंद किया जाता था।
कोरोना में यह ट्रेन बंद हो गई। ऐसे में इस बार दोपहर के समय दिल्ली से जींद और शाम को जींद से दिल्ली के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन तीन माह के लिए बंद होने वाली ट्रेनों में शामिल हुई है। एक दिसंबर से 28 फरवरी तक ये पैसेंजर गाड़ियां पूरी तरह रद रहेंगी। जबकि अवध–आसाम एक्सप्रेस भी सप्ताह में एक दिन नहीं चलेगी।
गाड़ी नंबर 54031 दिल्ली–जींद और 54034 जींद–दिल्ली पैसेंजर ट्रेन को 28 फरवरी तक रद किया गया है। गाड़ी संख्या 54031 दिल्ली से सुबह 11 बजकर 40 मिनट पर चलकर 12:46 बजे बहादुरगढ़ और एक बजकर 44 मिनट पर रोहतक पहुंचती है। जबकि 54034 जींद से शाम तीन बजकर 50 मिनट पर चलकर चार बजकर 56 मिनट पर रोहतक और करीब छह बजे बहादुरगढ़ पहुंचती है।
लंबी दूरी की ट्रेन नंबर 15909 अवध–आसम एक्सप्रेस डिब्रूगढ़–लालगढ़ और 15910 लालगढ़–डिब्रूगढ़ जो बहादुरगढ़ के रास्ते चलती है, यह भी प्रभावित होगी। दिल्ली–रोहतक दैनिक रेल यात्री समिति के प्रवक्ता सतपाल हाडा ने कहा कि इस मार्ग पर पहले ही पैसेंजर ट्रेनों की संख्या काफी कम है। ऐसे में और ट्रेनें रद करना अनुचित है।
