Late trains List: छठ के बाद भी ट्रेनों की रफ्तार धीमी, बिहार-यूपी की ट्रेनें घंटों लेट; रेलवे ने बदले सारे टाइम
छठ के बाद भी ट्रेनों की लेटलतीफी से बिहार और उत्तर प्रदेश के यात्री परेशान हैं। कई ट्रेनें 5 से 17 घंटे तक लेट चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और उनकी यात्रा योजनाएं प्रभावित हो रही हैं।
स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। रेल यात्रियों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। कई ट्रेनें, खासकर पूर्वी दिशा की ट्रेनें, पांच से पंद्रह घंटे देरी से चल रही हैं। दिल्ली पहुंचने में देरी के कारण उनके चलने का समय भी बदल दिया गया है।
आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 7 बजे निकलने वाली मुजफ्फरपुर स्पेशल (05284) सात घंटे देरी से दोपहर 2 बजे और दोपहर 12 बजे निकलने वाली मुजफ्फरपुर फेस्टिवल स्पेशल (05220) सवा दो घंटे देरी से दोपहर 2:15 बजे निकलेगी। आनंद विहार टर्मिनल-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल (05579) जो सुबह 5:15 बजे निकलती है, 14.30 घंटे देरी से रात 10:15 बजे निकलेगी। दरभंगा हमसफर स्पेशल (02570) जो नई दिल्ली से दोपहर 12:15 बजे निकलती है, शाम 6:30 बजे निकलेगी। लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ-साथ कई लोकल ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं।
दिल्ली में देरी से पहुंचने वाली स्पेशल ट्रेनें
|ट्रेन का नाम एवं नंबर
|देरी से
|पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल (05579)
|14:30 घंटे
|मुजफ्फरपुर-आनंद विहार टर्मिनल सप्त क्रांति एक्सप्रेस (12557)
|2:45 घंटे
|मुजफ्फरपुर-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल (05283)
|7:30 घंटे
|गोरखपुर-नई दिल्ली पूजा स्पेशल (04021)
|10:30 घंटे
|राजगीर-नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस (12391)
|5:45 घंटे
|वाराणसी-नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस (22417)
|2:45 घंटे
|बरौनी-नई दिल्ली हमसफर स्पेशल (02563)
|6:45 घंटे
|दरभंगा-नई दिल्ली हमसफर स्पेशल (02569)
|11 घंटे
|दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल (04449)
|13 घंटे
|हसनपुर रोड-नई दिल्ली स्पेशल (04097)
|17:15 घंटे
|मानसी-नई दिल्ली स्पेशल (04453)
|9 घंटे
|तिरुवनंतपुरम-नई दिल्ली केरल एक्सप्रेस (12625)
|2:30 घंटे
|विशाखापत्तनम-अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस (20807)
|2 घंटे
|पुरी-योगनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस (18477)
|4:15 घंटे
|गया-पुरानी दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल (03697)
|2:15 घंटे
|सीतामढ़ी-पुरानी दिल्ली स्पेशल (04009)
|12:40 घंटे
|डिब्रूगढ़-लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस
|5:30 घंटे
