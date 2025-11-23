Bahadurgarh AQI: बहादुरगढ़ में एक्यूआई 300 से नीचे, ग्रेप के नियमों में हुआ बदलाव

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। शहर के लघु सचिवालय में लगाया एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम अब दुरूस्त हो गया है। तीन दिनों तक खराब रहने के बाद अब इससे वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट मिलने लगी है। इस बीच बहादुरगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 300 के स्तर से नीचे आ गया है।

सीपीसीबी की ओर से जारी बुलेटिन में शनिवार की शाम को एक्यूआइ का औसतन स्तर 292 माइक्रोग्राम दर्ज किया गया। उधर, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से ग्रेप के नियमों में बदलाव किया गया है। कुछ नियम जो ग्रेप-4 में लागू होते हैं, उनको ग्रेप के तीसरे चरण में लागू करने की सलाह दी गई है ताकि लोगों को प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके।

बता दें कि एयर क्वालिटी मानिटरिंग सिस्टम में खराबी के चलते तीन दिनों से इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही थी। अब शुक्रवार शाम से बहादुरगढ़ का एक्यूआइ दर्ज हो रहा है। शुक्रवार को तो यह 300 से ज्यादा था, लेकिन शनिवार को 300 से कम आ गया।