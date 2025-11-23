Language
    Bahadurgarh AQI: बहादुरगढ़ में एक्यूआई 300 से नीचे, ग्रेप के नियमों में हुआ बदलाव

    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 02:30 PM (IST)

    बहादुरगढ़ में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम ठीक होने के बाद वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट फिर से मिलने लगी है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 300 से नीचे आ गया है, जो कि एक राहत की बात है। सीपीसीबी के अनुसार, शनिवार शाम को एक्यूआई 292 माइक्रोग्राम दर्ज किया गया। प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रेप के कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं और सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है।

    बहादुरगढ़ में सेक्टर की सड़कों पर किया जा रहा पानी का छिड़काव। एचसीपीसीबी

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। शहर के लघु सचिवालय में लगाया एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम अब दुरूस्त हो गया है। तीन दिनों तक खराब रहने के बाद अब इससे वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट मिलने लगी है। इस बीच बहादुरगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 300 के स्तर से नीचे आ गया है।

    सीपीसीबी की ओर से जारी बुलेटिन में शनिवार की शाम को एक्यूआइ का औसतन स्तर 292 माइक्रोग्राम दर्ज किया गया। उधर, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से ग्रेप के नियमों में बदलाव किया गया है। कुछ नियम जो ग्रेप-4 में लागू होते हैं, उनको ग्रेप के तीसरे चरण में लागू करने की सलाह दी गई है ताकि लोगों को प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके।

    बता दें कि एयर क्वालिटी मानिटरिंग सिस्टम में खराबी के चलते तीन दिनों से इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही थी। अब शुक्रवार शाम से बहादुरगढ़ का एक्यूआइ दर्ज हो रहा है। शुक्रवार को तो यह 300 से ज्यादा था, लेकिन शनिवार को 300 से कम आ गया।

    इस बीच नगर परिषद व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नेशनल हाइवे प्राधिकरण द्वारा सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा ने बताया कि ग्रेप के कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। यह वर्क फ्राम होम और कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर है। बाकी नियमों में बदलाव नहीं हुआ है।

