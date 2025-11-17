बहादुरगढ़ में AQI फिर 400 पार, सांखौल में कचरे का बिखराव रोकने को बनाया अस्थायी कूड़ा घर

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। मौसमी परिस्थितियों के बीच एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) का स्तर रविवार को फिर से 400 माइक्रोग्राम को पार कर गया। सीपीसीबी की ओर से जारी बुलेटिन में रविवार को एक्यूआई का औसतन स्तर 439 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। एक दिन पहले यह 300 पर था। हालांकि रविवार को दिन में तेज हवा भी चली, मगर फिर थी औसतन एक्यूआई में 24 घंटों के अंदर 139 अंकों का उछाल दर्ज किया गया है।

रोजाना प्रदूषण के स्तर में उठापटक चल रही है। हवा की गति कुछ बढ़ती है तो प्रदूषण का स्तर कम हो जाता है और जैसे ही हवा मंद पड़ती है तो फिर से एक्यूआई 400 के स्तर को पार कर जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश या फिर तेज हवा की स्थिति में ही प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है।

एक्यूआई का फिलहाल जो लेवल है, उसमें हवा बेहद गंभीर स्थिति में है। इस बीच सड़कों पर पानी का छिड़काव भी जारी है। दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-3 लागू है और पाबंदियां लगी हुई हैं। बावजूद इसके प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा है। अगर इसी तरह प्रदूषण का स्तर ज्यादा रहा तो ग्रेप के चरण चार की पाबंदियां लगाने की नौबत भी आ सकती है।

सांखौल में बनवाया गया अस्थायी कूड़ा घर इस बीच रोहतक रोड पर शहर से सटे सांखौल गांव में देवीलाल पार्क के साथ अस्थायी कूड़ाघर बनवाया गया है। यहां पर कचरे का खुले में बिखराव रोकने के लिए यह किया गया है। जिला उपायुक्त के निर्देश पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शन में रिलायंस एमईटी द्वारा सीएसआर के तहत यह बड़ा अस्थायी कूड़ा घर बनवाया गया है।

शहर के आसपास में इतना बड़ा और इस तरह का पहला अस्थायी कूड़ा घर बना है। पिछले दिनों इसका कार्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा द्वारा शुरू कराया गया था। उन्होंने बताया कि यह कूड़ा घर बनकर तैयार हो गया है। अब लोगों को इसका सदुपयोग करना है।