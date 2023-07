Gujarat: जूनागढ़ में 'बाढ़ का तांडव', हर तरफ नजर आ रहा पानी ही पानी: हजारों लोगों पर मंडरा रहा डूबने का खतरा

Junagadh Flood । गुजरात का जूनागढ़ शहर इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। यहां हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी के तेज बहाव में कार दोपहिया वाहन ठेले और जानवर सब बह गए हैं। हजारों लोगों के ऊपर बाढ़ के पानी में डूबने का खतरा मंडरा रहा है। कलवा नदी का जलस्तर बढ़ने से शहर में यह तबाही मची है।

Junagarh Flood: जूनागढ़ में भीषण बाढ़ का संकट, हर तरफ नजर आ रहा पानी ही पानी

