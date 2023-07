Weather Update Live: दिल्ली के बाद अब नोएडा में बाढ़ का खतरा, निचले इलाकों में पानी भरने से कई घर डूबे

यूपी के नोएडा के निचले इलाकों में कुछ घरों में पानी घुस गया है। दरअसल, हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के कई घर डूब गए हैं। एहतियात के तौर पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुरेशराव कुलकर्णी ने कहा कि फिलहाल स्थिति सामान्य है और जलस्तर की निगरानी कर रहे हैं।

#WATCH | UP: Due to rise in water level of Hindon River in Noida, nearby houses submerged (22/07)



"Water entered some houses in the low-lying areas...as a precautionary measure, people have been evacuated to a safer place. The situation is normal at the moment and we are… pic.twitter.com/nxGtMk0Hcz