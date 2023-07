Gujarat: जूनागढ़ के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची NDRF टीम, लोगों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन

जूनागढ़, एएनआई। गुजरात के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ के आसार नजर आ रहे हैं और कई क्षेत्रों में तो लोगों को बाढ़ और जलभराव के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच, राष्ट्रीय रक्षा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीम ने शनिवार को क्षेत्र के जूनागढ़ जिले में बचाव अभियान चलाया।

बचाव अभियान में एनडीआरएफ कर्मी आम जनता तक पहुंचे और उन्हें शहर के बाढ़ और जलभराव वाले क्षेत्रों को सुरक्षित क्षेत्रों में पार करने में सहायता की। इससे पहले शनिवार को मानसून की बारिश के बीच नवसारी शहर में एक व्यक्ति लापता हो गया था, जिसकी तलाश अब भी जारी है।

नवसारी के कलेक्टर ने बताया कि फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। नवसारी के कलेक्टर अमित प्रकाश यादव ने कहा, "हमारी 40 टीमें मौके पर मौजूद हैं। किसी की जान के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति लापता है और उसकी तलाश की जारी है।"

#WATCH | Flood like situation in parts of Gujarat due to torrential rain, NDRF conducts rescue operation in Junagadh (22/07)

(Video source - NDRF) pic.twitter.com/s3B5bGX0fB— ANI (@ANI) July 23, 2023