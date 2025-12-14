Lionel Messi India Tour: भारत में पूरा मैच क्यों नहीं खेल रहे हैं लियोनेल मेसी? इंश्योरेंस बना बड़ी वज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार लियोनेल मेसी इस समय भारत दौरे पर है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और वह मुंबई में कई बड़े सितारों से मुलाकात करेंगे। मेसी कल कोलकाता और हैदराबाद में थे। कोलकाता में तो उनके कार्यक्रम में बवाल मच गया था, लेकिन हैदराबाद में कुछ नहीं हुआ। मेसी ने कुछ मिनट मैदान पर भी बिताए। हालांकि, सभी के मन में सवाल ये है कि मेसी भारत में कोई पूरा मैच क्यों नहीं खेल रहे हैं?

भारत में जितने भी मेसी के फैंस हैं वो चाहते होंगे कि वह मैच खेलें क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि मेसी भारत आएं। इससे पहले मेसी साल 2011 में भारत आए थे और तब अर्जेंटीना और वेनेजुएला के बीच दोस्ताना मैच खेला गया था। हालांकि, इस बार मेसी कोई मैच नहीं खेल रहे हैं।

इंश्योरेंस बना वजह मेसी के भारत में पूरा मैच न खेलने का कारण एक इंश्योरेंस है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेसी के पास दुनिया की सबसे महंगी इंश्योरेंस पॉलिसी है। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि मेसी के बाएं पैर का बीमा तकरीबन 80 अरब का है। मेसी ने ये इंश्योरेंस इसलिए कराया है ताकि अगर उन्हें कोई ऐसी चोट जिससे उनका करियर खतरे में पड़े तो वह इसकी भरपाई बीमा से कर सकें। इसमें ये भी साफ है कि मेसी या तो अपने देश या अपने फुटबॉल क्लब के लिए ही मैच खेल सकते हैं। मेसी अमेरिका की मेजर सॉकर लीग में इंटर मियामी के लिए खेलते हैं।

इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रदर्शनी मैचों को कवर नहीं किया गया है और अगर ऐसे में इन मैचों में मेसी को कोई गंभीर चोट लगती है तो उन्हें अरबों रुपये का बीमा नहीं मिलेगा। इसी कारण मेसी भारत में कोई मैच नहीं खेल रहे हैं।