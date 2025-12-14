Language
    Lionel Messi India Tour: भारत में पूरा मैच क्यों नहीं खेल रहे हैं लियोनेल मेसी? इंश्योरेंस बना बड़ी वज

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:41 AM (IST)

    भारत में लियोनेल मेसी तीन दिन के दौरे पर हैं, लेकिन वह कोई भी पूरा मैच नहीं खेलेंगे। मेसी के फैन चाहते हैं कि वह मैच खेले, लेकिन एक इंश्योरेंस दिग्गज ...और पढ़ें

    लियोनेल मेसी क्यों नहीं खेल रहे भारत में मैच

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार लियोनेल मेसी इस समय भारत दौरे पर है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और वह मुंबई में कई बड़े सितारों से मुलाकात करेंगे। मेसी कल कोलकाता और हैदराबाद में थे। कोलकाता में तो उनके कार्यक्रम में बवाल मच गया था, लेकिन हैदराबाद में कुछ नहीं हुआ। मेसी ने कुछ मिनट मैदान पर भी बिताए। हालांकि, सभी के मन में सवाल ये है कि मेसी भारत में कोई पूरा मैच क्यों नहीं खेल रहे हैं?

    भारत में जितने भी मेसी के फैंस हैं वो चाहते होंगे कि वह मैच खेलें क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि मेसी भारत आएं। इससे पहले मेसी साल 2011 में भारत आए थे और तब अर्जेंटीना और वेनेजुएला के बीच दोस्ताना मैच खेला गया था। हालांकि, इस बार मेसी कोई मैच नहीं खेल रहे हैं।

    इंश्योरेंस बना वजह

    मेसी के भारत में पूरा मैच न खेलने का कारण एक इंश्योरेंस है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेसी के पास दुनिया की सबसे महंगी इंश्योरेंस पॉलिसी है। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि मेसी के बाएं पैर का बीमा तकरीबन 80 अरब का है। मेसी ने ये इंश्योरेंस इसलिए कराया है ताकि अगर उन्हें कोई ऐसी चोट जिससे उनका करियर खतरे में पड़े तो वह इसकी भरपाई बीमा से कर सकें। इसमें ये भी साफ है कि मेसी या तो अपने देश या अपने फुटबॉल क्लब के लिए ही मैच खेल सकते हैं। मेसी अमेरिका की मेजर सॉकर लीग में इंटर मियामी के लिए खेलते हैं।

    इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रदर्शनी मैचों को कवर नहीं किया गया है और अगर ऐसे में इन मैचों में मेसी को कोई गंभीर चोट लगती है तो उन्हें अरबों रुपये का बीमा नहीं मिलेगा। इसी कारण मेसी भारत में कोई मैच नहीं खेल रहे हैं।

    कोलकाता में मचा हंगामा

    मेसी ने भारत दौरे की शुरुआत कोलकाता से की थी। उन्होंने वहां अपने स्टेच्यू का उद्घाटन किया और फिर सॉल्ट लेक स्टेडियम के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। यहां उन्हें नेताओं और कई हस्तियों ने घेर लिया था जिसके कारण वह फैंस को दिखाई नहीं दे रहे थे। इससे फैंस नाराज हो गए और उन्होंने स्टेडियम में उत्पात मचा दिया। फैंस ने पानी की बोतलें मैदान पर फेंकी और गैलरी में लगी कुर्सियां भी उखाड़ फेंकी।

