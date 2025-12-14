'... तो इसका जिम्मेदार कौन होता?', मेसी के सम्मान समारोह में अराजकता के लिए भाजपा ने ममता पर बोला हमला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबालर लियोन मेसी के लिए कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित सम्मान समारोह में अराजकता के लिए भाजपा ने शनिवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि यह घटना तृणमूल कांग्रेस की सरकार में राज्य की दुखद स्थिति का प्रमाण है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस घटना को ''दुखद और शर्मनाक'' बताया और कहा कि साल्ट लेक स्टेडियम में हुई अव्यवस्था, भगदड़ और अराजकता ने हर भारतीय को शर्मसार कर दिया। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासन में बंगाल कितनी दुखद हालत में है।

'... तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता?' एएनआई के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पुलिस, प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। पूनावाला ने कहा, तृणमूल अव्यवस्था और अराजकता का प्रतीक बन गई है। कोलकाता स्टेडियम में हुई घटना के लिए पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा कहीं नजर नहीं आई। मुझे बताया गया कि टिकटों की कालाबाजारी भी हो रही थी.. अगर बेंगलुरु जैसी भगदड़ वहां होती, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता?

अर्जेंटीना के मीडिया में सुर्खियां बनीं कोलकाता के स्टेडियम की घटना कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में अराजकता की घटना अर्जेंटीना के मीडिया में सुर्खियां बनीं हैं। अर्जेंटीना के दैनिक समाचार पत्र ला नासियन ने लेख में शीर्षक दिया, भारत में मेसी : अराजकता के कारण वह जल्दी चले गए।