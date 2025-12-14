'सिस्टम की नाकामी', मेसी के इवेंट में हुई अफरा-तफरी पर क्या बोले बंगाल के राज्यपाल?
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अफरा-तफरी को सिस्टम की नाकामी बताया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कुछ देर के लिए आने के बाद कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अफरा-तफरी को सिस्टम की नाकामी बताया।
उन्होंने कहा, "दुख कहना तो कम होगा। यह सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी खेल दुनिया के लिए अपमानजनक है। कोलकाता इसके लायक कभी नहीं था।"
बोस ने दिए राज्य सरकार को निर्देश
बोस ने आयोजक और पुलिस दोनों को दोषी ठहराया और इसे "कोलकाता के खेल प्रेमी लोगों के लिए एक काला दिन" बताया। उन्होंने राज्य सरकार को 12 निर्देश भी दिए, जिसमें न्यायिक जांच, आयोजक की गिरफ्तारी और टिकट रिफंड शामिल थे।
साल्टलेक स्टेडियम पहुंचने पर राज्यपाल आनंद बोस के लिए दरवाजे नहीं खोले गए, बत्तियां बुझा दी गईं, राज्य के संवैधानिक प्रमुख ने बेहद नाराज होते हुए कहा कि क्या बंगाल में राज्यपाल को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है? यह घटना बता रही है कि राज्य में क्या चल रहा है।
इस इवेंट के मुख्य आयोजक शताद्रु दत्ता को बाद में एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मेसी ने शनिवार शाम को हैदराबाद में अपना दौरा जारी रखा और रविवार को मुंबई और सोमवार को दिल्ली जाएंगे।
बुलानी पड़ी दंगा कंट्रोल फोर्स
बोस का बयान शनिवार सुबह तब आया जब गुस्से में आए फुटबॉल फैंस ने मैदान में घुसकर कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में तोड़फोड़ की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे मेसी के तीन दिन के इंडिया टूर के पहले दिन उन्हें देख नहीं पाए थे। जब पुलिस हालात को कंट्रोल करने में नाकाम रही तो दंगा कंट्रोल फोर्स को बुलाया गया।
