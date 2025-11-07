UEFA Europa League: एस्टन विला ने मैकाबी तेल अवीव को हराया, यूरोपा लीग में विरोध प्रदर्शनों और गिरफ्तारियों के बीच हुआ मैच
यूरोपा लीग मैच में एस्टन विला ने मैकाबी तेल अवीव को 2-0 से मात दी। कड़ी सुरक्षा के बीच यह मुकाबला खेला गया। पुलिस ने फिलिस्तीन समर्थक और इजराइल समर्थक समूहों के बीच संभावित झड़पों को रोकने के लिए खेल से पहले छह लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन भी किए। संभावित विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए यहां 700 से ज्यादा पुलिस अधिकारी तैनात किए गए।
मोर्गन रोजर्स ने पहले हाफ के इंजरी टाइम में इयान मात्सेन को पास दिया। मात्सेन ने इसे गोल में बदल दिया, वहीं विला ने डोनियल मालेन के पेनाल्टी स्पॉट पर गोल करके बढ़त दोगुनी कर दी। यह विला की इस प्रतियोगिता में तीसरी जीत रही।
विला पार्क में हुआ यह मैच मैकाबी प्रशंसकों के मैच में शामिल होने पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। पुलिस ने फिलिस्तीन समर्थक और इजराइल समर्थक समूहों के बीच संभावित झड़पों को रोकने के लिए खेल से पहले छह लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन भी किए।
फारेस्ट ने स्टर्म ग्राज से खेला ड्रॉ
मार्गन गिब्स-व्हाइट ने पेनाल्टी गंवा दी, जिससे नाटिंघम फारेस्ट को स्टर्म ग्राज ने 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। वहीं डेनिश क्लब मिड्टजिलैंड ने सात मिनट के अंतराल में तीन गोल दागे और सेल्टिक को 3-1 से हराकर अपना शानदार रिकॉर्ड कायम रखा।
इस तरह वह लीग चरण के मध्य में तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। इधर रोमा ने लगातार दो घरेलू हार के बाद ग्लासगो में 2-0 से जीत हासिल की। वहीं सेविले में अब्दे एजालजौली और एंटनी ने पहले हाफ में पांच मिनट के अंतराल पर गोल किए, जिसकी बदौलत रीयल बेटिस ने ल्योन को 2-0 से हराया।
