प्रणय और मेसी के गोलों ने जमशेदपुर को हार से बचाया, सुपर कप मुकाबला 2-2 से ड्रा
गोवा में सुपर कप मुकाबले में जमशेदपुर एफसी और नार्थईस्ट यूनाइटेड एफसी का मैच 2-2 से ड्रा रहा। नार्थईस्ट ने 2-0 की बढ़त बनाई, लेकिन प्रणय हाल्दार और मेसी बाउली के गोलों ने जमशेदपुर को हार से बचा लिया। जमशेदपुर एफसी ने दूसरे हाफ में आक्रामक खेल दिखाया और अंत में बराबरी हासिल की।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। गोवा में खेले गए सुपर कप के एक रोमांचक मुकाबले में मेन आफ स्टील जमशेदपुर एफसी ने शानदार वापसी करते हुए नार्थईस्ट यूनाइटेड एफसी को 2-2 की बराबरी पर रोक दिया। जीएमसी बैम्बोलिम स्टेडियम में गुरुवार को खेले गए इस मैच में जमशेदपुर की टीम हाफटाइम से कुछ देर पहले तक 0-2 से पीछे थी, लेकिन प्रणय हाल्दार और मेसी बाउली के शानदार हेडर गोलों ने मुकाबले को रोमांचक मोड़ दे दिया। जमशेदपुर एफसी अब अपना अगला मुकाबला 1 नवंबर को शाम 4:30 बजे आई-लीग चैंपियन इंटर काशी के खिलाफ खेलेगी।
मेसी बाउली ने ऊंची छलांग लगाते हुए स्कोर 2-2 कर दिया :
जब लग रहा था कि नार्थईस्ट जीत दर्ज कर लेगी, तभी 89वें मिनट में रेई ताचिकावा के लम्बे और सटीक पास पर मेसी बाउली ने ऊंची छलांग लगाते हुए हेडर से गोल कर स्कोर 2-2 कर दिया। इंजरी टाइम में मेसी ने एक्रोबैटिक बैकफ्लिप किक से गोल करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।