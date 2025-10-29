Language
    प्रणय और मेसी के गोलों ने जमशेदपुर को हार से बचाया, सुपर कप मुकाबला 2-2 से ड्रा

    By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 09:36 PM (IST)

    गोवा में सुपर कप मुकाबले में जमशेदपुर एफसी और नार्थईस्ट यूनाइटेड एफसी का मैच 2-2 से ड्रा रहा। नार्थईस्ट ने 2-0 की बढ़त बनाई, लेकिन प्रणय हाल्दार और मेसी बाउली के गोलों ने जमशेदपुर को हार से बचा लिया। जमशेदपुर एफसी ने दूसरे हाफ में आक्रामक खेल दिखाया और अंत में बराबरी हासिल की।

    Hero Image

    गोवा स्थित जीएमसी बैम्बोलिम स्टेडियम में गोल दागने के लिए एक-दूसरे से गेंद छीनने का प्रयास करते खिलाड़ी।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। गोवा में खेले गए सुपर कप के एक रोमांचक मुकाबले में मेन आफ स्टील जमशेदपुर एफसी ने शानदार वापसी करते हुए नार्थईस्ट यूनाइटेड एफसी को 2-2 की बराबरी पर रोक दिया। जीएमसी बैम्बोलिम स्टेडियम में गुरुवार को खेले गए इस मैच में जमशेदपुर की टीम हाफटाइम से कुछ देर पहले तक 0-2 से पीछे थी, लेकिन प्रणय हाल्दार और मेसी बाउली के शानदार हेडर गोलों ने मुकाबले को रोमांचक मोड़ दे दिया। जमशेदपुर एफसी अब अपना अगला मुकाबला 1 नवंबर को शाम 4:30 बजे आई-लीग चैंपियन इंटर काशी के खिलाफ खेलेगी।

    युवा फारवर्ड गोलपोस्ट को भेदने से चूक गए :
    मैच की शुरुआत से ही जमशेदपुर एफसी ने आक्रामक रुख अपनाया। दूसरे ही मिनट में टीम को सेट-पीस का मौका मिला, पर गोल नहीं बन सका। 13वें मिनट में पुइया ने दाहिने फ्लैंक से बेहतरीन रन लेते हुए सानन को मौका बनाया, मगर युवा फारवर्ड गोलपोस्ट को भेदने से चूक गए।

    20वें मिनट में जोस मार्टिन के गोल से मिली बढ़त :
    जमशेदपुर के शुरुआती दबाव के बावजूद, नार्थईस्ट यूनाइटेड ने 20वें मिनट में जोस मार्टिन के गोल से बढ़त बना ली। इसके नौ मिनट बाद अजारी ने एक और गोल दागकर हाईलैंडर्स को 2-0 की मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

    43वें मिनट में प्रणय हाल्दार ने स्कोर 2-1 कर दिया :
    दो गोल से पिछड़ने के बावजूद मेन आफ स्टील ने हार नहीं मानी। 40वें मिनट में पुइया ने मेसी बाउली के लिए एक और अवसर तैयार किया, जो मामूली अंतर से गोलपोस्ट के ऊपर चला गया। आखिरकार, 43वें मिनट में रेई ताचिकावा की सटीक फ्री-किक पर प्रणय हाल्दार ने हेडर के जरिए गेंद को जाल में पहुंचा कर स्कोर 2-1 कर दिया।
     
    सेकंड हाफ में जेएफसी ने आक्रामतक रुख अपनाया :
    दूसरे हाफ में जमशेदपुर एफसी ने और भी आक्रामक रुख अपनाया। 62वें मिनट में रेई ने लंबी दूरी से जोरदार शॉट लगाया, जो थोड़े अंतर से बाहर निकल गया। मैच के अंतिम क्षणों में टीम के हमले और तेज हो गए। 82वें मिनट में विंसी बैरेटो के क्रॉस पर रोसेनबर्ग का हेडर गोलकीपर ने शानदार तरीके से रोक लिया। 

    मेसी बाउली ने ऊंची छलांग लगाते हुए स्कोर 2-2 कर दिया :
    जब लग रहा था कि नार्थईस्ट जीत दर्ज कर लेगी, तभी 89वें मिनट में रेई ताचिकावा के लम्बे और सटीक पास पर मेसी बाउली ने ऊंची छलांग लगाते हुए हेडर से गोल कर स्कोर 2-2 कर दिया। इंजरी टाइम में मेसी ने एक्रोबैटिक बैकफ्लिप किक से गोल करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली।