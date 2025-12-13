मुंबई, पीटीआई : अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोन मेसी के रविवार को मुंबई दौरे को देखते हुए शहर की पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। स्टेडियम के भीतर पानी की बोतलें, धातु की वस्तुएं और सिक्के ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

पुलिस ने कहा कि इसके साथ ही भीड़ पर नजर रखने के लिए वाच टावर भी लगाए जाएंगे। किसी भी तरह की भगदड़ जैसी स्थिति से बचने और शनिवार को कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम के दौरान हुई अव्यवस्था की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है।