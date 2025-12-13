कोलकाता के बाद हैदराबाद पहुंचे Lionel Messi: CM के साथ खेला फुटबॉल मैच, राहुल गांधी से भी मिले; ऐसा रहा पहला दिन

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : कोलकाता के विवेकानंद युवाभारती क्रीड़ांगन (साल्टलेक स्टेडियम) में शनिवार सुबह अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोन मेसी के लिए आयोजित किया गया सम्मान समारोह 'दु:स्वप्न' में बदल गया। हजारों रुपये के टिकट खरीदकर स्टेडियम पहुंचे दर्शक ग्राउंड पर वीवीआइपी व सुरक्षाकर्मियों से घिरे मेसी को ठीक से नहीं देख पाए जिससे उनका गुस्सा फूट पड़ा।

उन्होंने मैदान पर पानी की बोतलें फेंकनी शुरू कर दीं। स्थिति बिगड़ती देख आयोजक तुरंत मेसी को स्टेडियम से निकालकर एयरपोर्ट ले गए। 22 मिनट के अंदर ही मैदान से निकले मेसी को देखने के लिए दर्शक उनके होटल के बाहर पहुंच गए।

मेसी वहां से हैदराबाद के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ एक कार्यक्रम में भाग लिया। इसके अलावा मेसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवनाथ रेड्डी के साथ फुटबॉल मैच भी खेला। हैदराबाद का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हो गया। मेसी रविवार को मुंबई और सोमवार को नई दिल्ली में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वह राजधानी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मिलेंगे।

लोगों को पारा बढ़ गया बंगाल सरकार के खेल मंत्री स्वरूप बिस्वास और उनके साथ घुसे दर्जनों लोगों ने मैदान में मेसी को घेर रखा था जिसके कारण दर्शक दीर्घा में बैठे लोग मेसी को देख नहीं पा रहे थे। इससे उनका पारा बढ़ गया। मेसी के स्टेडियम से निकल जाने से दर्शक और उग्र हो उठे। उन्होंने कुर्सियां तोड़नी शुरू कर दीं।

बहुत से दर्शक फेंसिंग फांदकर मैदान में घुस गए। इस दौरान दरवाजे तोड़े गए, कैनोपी में आग लगाई गई। सैकड़ों दर्शक मैदान के अंदर घुस गए। गोलपोस्ट के जाल को फाड़ दिया। कुछ लोग वहां बिछी मैट के साथ अन्य सामान लेकर भाग गए।

रास्‍ते से लौटीं सीएम समारोह में शामिल होने जा रहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुरक्षा कारणों से बीच रास्ते से ही लौट गईं। ममता के हाथों मेसी का सम्मान होना था। उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। समारोह में आमंत्रित बॉलीवुड अभिनेता शाह रुख खान, जो बेटे अब्राम के साथ कोलकाता आए थे, भी घटना की सूचना मिलने पर स्टेडियम नहीं गए और मुंबई लौट गए। उन्होंने होटल में ही मेसी से मुलाकात कर ली थी।

आयोजक की गिरफ्तारी हुई भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली स्टेडियम पहुंचे थे, लेकिन हालात बिगड़ते देखकर वह तुरंत वहां से निकल गए। इस बीच पुलिस ने राज्य सरकार की धूमिल होती छवि को बचाने के लिए मुख्य आयोजक शताद्रु दत्ता को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। उनपर गैर-जमानती धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि समस्त दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, राज्य पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक (कानून व्यवस्था) जावेद शमीम ने बताया कि आयोजकों ने दर्शकों का पूरा पैसा लौटाने का आश्वासन दिया है। मालूम हो कि टिकट के मूल्य पांच से 25 हजार तक थे।

यूं हुआ सारा घटनाक्रम सुबह आठ बजे : समारोह के लिए साल्टलेक स्टेडियम के सारे गेट खोल दिए गए।

11.30 बजे : मेसी साथी खिलाड़ी लुइस सुआरेज व रोड्रिगो डी पाल के साथ साल्टलेक स्टेडियम पहुंचे।

11.45 बजे : उन्होंने स्टेडियम का चक्कर लगाना शुरू ही किया था कि दर्शकों का हंगामा शुरू हो गया।

11.52 : आयोजक मेसी को लेकर स्टेडियम से निकल गए। मेसी सिर्फ 22 मिनट ही स्टेडियम में रहे। दर्शकों का आरोप है कि मेसी को स्टेडियम में हर वक्त मंत्रियों, वीवीआइपी व सुरक्षाकर्मियों ने घेर रखा था। कोई उनसे आटोग्राफ ले रहा था तो कोई उनके साथ सेल्फी लेने में व्यस्त था। मानों मेसी उनके निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे।

मुख्यमंत्री ने मेसी से माफी मांगी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हुए मेसी व खेलप्रेमियों से माफी मांगी है। उन्होंने घटना की जांच के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) असीम कुमार राय के नेतृत्व में कमेटी गठित की है। इसमें मुख्य सचिव व गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी शामिल हैं।

मेसी ने अपनी 70 फुट ऊंची प्रतिमा का किया उद्घाटन मेसी शुक्रवार रात करीब 2.30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे थे और वहां से सीधे अपने होटल चले गए थे। सुबह सम्मान समारोह में आने से पहले उन्होंने होटल से वर्चुअली अपनी 70 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। लेकटाउन इलाके में स्थापित मेसी की यह प्रतिमा विश्व में सबसे ऊंची है।

माराडोना-पेले को भारत ला चुके हैं आयोजक शताद्रु कार्यक्रम के मुख्य आयोजक और प्रमोटर शतादु्र दत्ता फुटबाल आइकन पेले और डिएगो माराडोना को भारत लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंस्टाग्राम पर एक बातचीत में दत्ता ने दिग्गज पुर्तगाली फुटबालर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भारत लाने की इच्छा जताई थी। मेसी को लेकर के सभी प्रमोशनल बैनर और पोस्टरों पर देखा जा सकता है कि इसे 'ए शतादु्र दत्ता इनिशिएटिव' कहा गया।

सुवेंदु ने कहा- शर्म करो ममता भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर घोर कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि शर्म करो ममता। इस घटना ने राज्य को अंतरराष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे के साथ-साथ आयोजन के लिए जिम्मेदार लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।