कोलकाता में लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में मची अफरा-तफरी, AIFF ने चुप्पी तोड़ी
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) ने शनिवार को कोलकाता में लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में भीड़ मैनेजमेंट की कमी और सुरक्षा में चूक के कारण मची अफरा-तफरी ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) ने शनिवार को कोलकाता में लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में भीड़ मैनेजमेंट की कमी और सुरक्षा में चूक के कारण मची अफरा-तफरी पर चिंता जताई है। दरअसल, कोलकाता के विवेकानंद युवाभारती क्रीड़ांगन (साल्टलेक स्टेडियम) में मेसी आज सुबह करीब 22 मिनट रुके। स्टेडियम में मेसी को राजनेताओं, वीवीआईपी और सुरक्षाकर्मियों ने घेर रखा था।
ऐसे में मेसी का दीदार करने आए फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। फैंस 4,000 से 12,000 रुपये खर्चकर मेसी को देखने पहुंचे थे। कई फैंस ने तो ब्लैक में 20000 रुपये देकर टिकट लिया था। गुस्साए फैंस ने स्टेडियम में जमकर उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की। पोस्टर फाड़े गए। फैंस ने कुर्सियों को उखाड़ दिया। खाने के पैकेट और बोलते मैदान पर फेंक दीं। इतना ही नहीं वह मैदान में घुस गए, ऐसे में पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी। पुलिस की कार्रवाई में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है।
AIFF ने जताई चिंता
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) ने साल्टलेक स्टेडियम में घटी घटना पर चिंता जताई है। AIFF ने कहा, "यह एक प्राइवेट इवेंट था जिसे एक पीआर एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया था। AIFF इस कार्यक्रम के आयोजन, प्लानिंग या क्रियान्वयन में किसी भी रूप में शामिल नहीं था। कार्यक्रम का विवरण न तो AIFF को बताया गया था और न ही महासंघ से कोई अनुमति मांगी गई थी।"
बयान जारी किया
AIFF ने बयान में कहा, "हम सभी उपस्थित लोगों से संबंधित अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करने और व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह करते हैं। इसमें शामिल सभी व्यक्तियों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए।" कोलकात के बाद मेसी हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। उन्होंने तेलंगाना के सीएम रेवनाथ रेड्डी से मुलाकात की और उनके साथ उप्पल स्टेडियम में फुटबॉल मैच भी खेला।
