लियोनेल मेसी को देखने के लिए कपल ने कैंसिल किया हनीमून, एक ने कही तलाक देने की बात

मेसी को देखने के लिए पत्नी को तलाक देने की बात

नेपाल का एक फैन जो लियोनेल मेसी को देखने के लिए भारत आया था। उसने एएनआई से बात करते हुए कहा कि मेसी को देखना उसका सपना था और सिर्फ मेसी को देखने के लिए टिकट खरीदे हैं। वह अपने परिवार, अपने पिता, माता और भाई की अनुमति के बिना मेसी को देखने आया था।

इसके बाद फैन ने मजाक में कहा कि मेसी को देखने के लिए अपनी वाइफ को भी डिवोर्स दे सकता हूं। मैं मेसी को देखने के लिए कॉलेज छोड़कर इतनी दूर से यहां आया हूं। बता दें कि मेसी 72 घंटे के लिए भारत दौरे पर आए हैं।