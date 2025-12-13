Language
    लियोनेल मेसी को देखने के लिए कपल ने कैंसिल किया हनीमून, एक ने कही तलाक देने की बात

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 08:49 PM (IST)

    लियोनेल मेसी ने 14 साल बाद भारतीय धरती पर कदम रखा है। मेसी इससे पहले साल 2011 में भारत दौरे पर आए थे। लियोनेल मेसी क्रेज इतना है कि किसी ने अपनी हनीमू ...और पढ़ें

    कोलकाता के साल्टलेक स्टेडियम में मेसी। फोटो- PTI

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। लियोनेल मेसी ने 14 साल बाद भारतीय धरती पर कदम रखा है। मेसी इससे पहले साल 2011 में भारत दौरे पर आए थे। मेसी जैसे ही कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे। फैंस खुशी से झूम उठे और नाच-गाकर जश्न मनाया। उनका फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला है।

    लियोनेल मेसी क्रेज इतना है कि किसी ने अपनी हनीमून कैंसिल कर दिया। तो किसी ने मेसी को देखने के लिए वाइफ को तलाक तक देने की बात कह दी। मेसी फैन ने बताया, हम लोगों की 5 दिसंबर को लव मैरिज हुई थी। उसके बाद हम लोगों का हनीमून का प्लान था। मेसी आने वाला था, तो हम लोगों ने उसे कैंसिल कर दिया।

    हनीमून किया कैंसिल

    उसने आगे कहा, हम पहले मेसी को देखेंगे और उसके बाद हनीमून पर जाएंगे। मेसी को 10 से 12 सालों से फॉलो कर रहे हैं। वह जिस भी क्लब से खेलते हैं, उसे फॉलो करते हैं। महिला फैन ने बताया है कि पिछले फ्राइडे को हमारी शादी हुई थी और हमने सोचा कि लियोनल मेसी आ रहे हैं, तो हम हनीमून को छोड़ देते हैं।

    मेसी को देखने के लिए पत्नी को तलाक देने की बात

    नेपाल का एक फैन जो लियोनेल मेसी को देखने के लिए भारत आया था। उसने एएनआई से बात करते हुए कहा कि मेसी को देखना उसका सपना था और सिर्फ मेसी को देखने के लिए टिकट खरीदे हैं। वह अपने परिवार, अपने पिता, माता और भाई की अनुमति के बिना मेसी को देखने आया था।

    इसके बाद फैन ने मजाक में कहा कि मेसी को देखने के लिए अपनी वाइफ को भी डिवोर्स दे सकता हूं। मैं मेसी को देखने के लिए कॉलेज छोड़कर इतनी दूर से यहां आया हूं। बता दें कि मेसी 72 घंटे के लिए भारत दौरे पर आए हैं।