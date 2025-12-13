लियोनेल मेसी को देखने के लिए कपल ने कैंसिल किया हनीमून, एक ने कही तलाक देने की बात
लियोनेल मेसी ने 14 साल बाद भारतीय धरती पर कदम रखा है। मेसी इससे पहले साल 2011 में भारत दौरे पर आए थे। लियोनेल मेसी क्रेज इतना है कि किसी ने अपनी हनीमू ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। लियोनेल मेसी ने 14 साल बाद भारतीय धरती पर कदम रखा है। मेसी इससे पहले साल 2011 में भारत दौरे पर आए थे। मेसी जैसे ही कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे। फैंस खुशी से झूम उठे और नाच-गाकर जश्न मनाया। उनका फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला है।
लियोनेल मेसी क्रेज इतना है कि किसी ने अपनी हनीमून कैंसिल कर दिया। तो किसी ने मेसी को देखने के लिए वाइफ को तलाक तक देने की बात कह दी। मेसी फैन ने बताया, हम लोगों की 5 दिसंबर को लव मैरिज हुई थी। उसके बाद हम लोगों का हनीमून का प्लान था। मेसी आने वाला था, तो हम लोगों ने उसे कैंसिल कर दिया।
हनीमून किया कैंसिल
उसने आगे कहा, हम पहले मेसी को देखेंगे और उसके बाद हनीमून पर जाएंगे। मेसी को 10 से 12 सालों से फॉलो कर रहे हैं। वह जिस भी क्लब से खेलते हैं, उसे फॉलो करते हैं। महिला फैन ने बताया है कि पिछले फ्राइडे को हमारी शादी हुई थी और हमने सोचा कि लियोनल मेसी आ रहे हैं, तो हम हनीमून को छोड़ देते हैं।
#WATCH | West Bengal | On the visit of star footballer Lionel Messi, a fan says, "... We recently got married, but on Messi's visit, we cancelled our honeymoon plan because first we wanted to see Messi... We are very excited to see him, and we have been following him for 10-12… pic.twitter.com/QIqLTbYOvh— ANI (@ANI) December 13, 2025
मेसी को देखने के लिए पत्नी को तलाक देने की बात
नेपाल का एक फैन जो लियोनेल मेसी को देखने के लिए भारत आया था। उसने एएनआई से बात करते हुए कहा कि मेसी को देखना उसका सपना था और सिर्फ मेसी को देखने के लिए टिकट खरीदे हैं। वह अपने परिवार, अपने पिता, माता और भाई की अनुमति के बिना मेसी को देखने आया था।
इसके बाद फैन ने मजाक में कहा कि मेसी को देखने के लिए अपनी वाइफ को भी डिवोर्स दे सकता हूं। मैं मेसी को देखने के लिए कॉलेज छोड़कर इतनी दूर से यहां आया हूं। बता दें कि मेसी 72 घंटे के लिए भारत दौरे पर आए हैं।
#WATCH | Kolkata, West Bengal | A fan of star footballer Lionel Messi says, "... I am from Nepal... It is one of my dreams to see Messi... Thanks to India from Nepal... I have bought tickets just to see Messi... I also want to mention my family, my father, mother, and brother,… pic.twitter.com/WwB6zTewIF— ANI (@ANI) December 12, 2025
