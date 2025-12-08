रीयल मैड्रिड की इस सत्र में घर पर पहली हार, नौ खिलाड़ियों के साथ खेल रही रीयल को सेल्टा विगो ने 2-1 से हराया

मैड्रिड, एपी : रीयल मैड्रिड को नौ खिलाड़ियों के साथ खेलने की भारी कीमत चुकानी पड़ी और वह स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा में रविवार को सेल्टा विगो के विरुद्ध घरेलू मैदान पर 0-2 से हार गया। रील मैड्रिड की अपने घरेलू मैदान सैंटियागो बर्नब्यू स्टेडियम में इस सत्र में सभी प्रतियोगिताओं में यह पहली पराजय है। इससे वह बार्सिलोना से खिताब की दौड़ में भी पिछड़ गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रीयल मैड्रिड ने दूसरे हाफ में जल्दी ही गोल खा लिया। इसके बाद उसके दो खिलाड़ियों फ्रान गार्सिया और अल्वारो कैरेरास को रेड कार्ड दिखाए गए जिसके कारण उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। मैड्रिड के बेंच पर बैठे खिलाड़ी एंड्रिक को भी शिकायत करने पर रेड कार्ड दिखाया गया। विलियट स्वेडबर्ग ने 54वें मिनट में पेनाल्टी स्पाट के पास से एक बेहतरीन फ्लिक से सेल्टा विगो के लिए पहला गोल किया।

रीयल मैड्रिड ने 64वें मिनट में गार्सिया को और स्टापेज टाइम में कैरेरास को खो दिया। मैड्रिड के नौ खिलाड़ियों पर सिमट जाने के कुछ ही देर बाद स्वेडबर्ग ने गोल करके सेल्टा विगो की जीत पक्की कर दी। इस हार से रीयल की टीम बार्सिलोना से चार अंक पीछे हो गई है। बार्सिलोना ने शनिवार को रीयल बेटिस पर 5-3 से जीत हासिल की थी। रीयल मैड्रिड तीसरे स्थान पर काबिज विलारियल से केवल एक अंक आगे है, जिसके पास एक अतिरिक्त मैच बचा हुआ है।

गुएही के लेट गोल से क्रिस्टल की शानदार जीत डिफेंडर मार्क गुएही के अंतिम मिनटों में दागे गए गोल की बदौलत क्रिस्टल पैलेस ने रविवार को इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) में फुलहम को 2-1 से हराकर अंक तालिका में चौथा स्थान हासिल कर लिया। 87वें मिनट में गुएही ने कार्नर से शानदार हेडर लगाकर गोल दागा। इससे पहले पैलेस के लिए एडी एकेतिहा ने 20वें मिनट में गोल दागा, जिसके बाद हैरी विलसन ने फुलहम को 38वें मिनट में बराबरी दिलाई। अन्य मुकाबलों में ब्राइटन ने वैस्ट हैम के विरुद्ध 1-1 से ड्रा खेला।