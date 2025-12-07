मूलर पर भारी पड़े मेसी, इंटर मियामी पहली बार चैंपियन; एमएलएस कप के फाइनल में व्हाइटकैप्स को 3-1 से हराया

फोर्ट लाडरडेल, एपी। थामस मूलर ने लियोन मेसी के साथ लंबे समय से चली आ रही अपनी प्रतिद्वंद्विता में अक्सर बाजी मारी है, लेकिन मेजर लीग साकर (एमएलएस) कप फुटबॉल प्रतियोगिता के शनिवार को खेले गए फाइनल में अर्जेंटीनी स्टार की तूती बोली। मूलर और मेसी के बीच हुए 10 मुकाबलों में से जर्मन स्टार ने सात में जीत हासिल की है।

मूलर की मौजूदगी में जर्मन टीम ने विश्व कप में दो बार मेसी और अर्जेंटीना को बाहर किया है। लेकिन शनिवार को अर्जेंटीना के सुपर स्टार ने इंटर मियामी को एमएलएस कप फाइनल में मुलर की वैंकूवर व्हाइटकैप्स पर 3-1 से जीत दिलाई। इस तरह से मेसी ने अपने करियर की 47वीं ट्रॉफी के साथ अपने तीसरे मेजर लीग साकर सत्र का समापन किया।

मेसी ने मैच के बाद कहा, 'तीन साल पहले मैंने एमएलएस में आने का निर्णय किया और आज हम एमएलएस चैंपियन हैं। पिछले साल हम लीग में जल्दी बाहर हो गए थे लेकिन इस साल एमएलएस जीतना हमारा मुख्य लक्ष्य था। मेसी ने 72वें मिनट में रोड्रिगो डी पाल को गेंद देकर गोल करने में मदद की।

इसके बाद उन्होंने स्टापेज टाइम में एक और गोल करने में योगदान देकर इंटर मियामी को फ्रेंचाइजी इतिहास में पहली बार चैंपियनशिप दिलाई। मेसी और मूलर दोनों ही विश्व कप और चैंपियंस लीग विजेता हैं। दोनों क्लब विश्व कप विजेता भी हैं।

एस्टन विला ने रोका आर्सेनल का विजयी अभियान इंग्लिश प्रीमियर लीग में शीर्ष पर चल रहे आर्सेनल का विजयी अभियान आखिरकार एस्टन विला ने थाम दिया। एमिलियानो बुएंडिया के स्टापेज टाइम के गोल से विला ने आर्सेनल पर 2-1 से जीत दर्ज की। आर्सेनल की यह अगस्त 2025 और 18 मैचों के बाद पहली हार रही। मैट्टी कैश ने 36वें मिनट में विला को बढ़त दिलाई थी।

आर्सेनल के लिएंड्रो ट्रोसार्ड ने हाफटाइम के बाद आर्सेनल के लिए सब्स्टीट्यूट के तौर पर आकर सात मिनट बाद ही गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद बुएंडिया ने अतिरिक्त समय के पांचवें मिनट में गोल करके मेहमान टीम आर्सेनल को चौकाने वाली हार दी।

वहीं, मैनचेस्टर सिटी ने संदरलैंड को 3-0 से हरा दिया, इससे शीर्ष पर आर्सेनल से उसके अब सिर्फ दो अंक कम हैं। जबकि गत चैंपियन लिवरपूल ने लीड्स से 3-3 से ड्रा खेला। केन की हैटट्रिक से बायर्न ने स्टटगार्ट को रौंदा जर्मन फुटबॉल लीग बुंडसलीगा में मैच में एक घंटे बाद सब्स्टीट्यूट के तौर पर आए हैरी केन ने शानदार हैटट्रिक लगाते हुए बार्यन म्यूनिख को गत चैंपियन स्टटगार्ट पर 5-0 से जीत दिलाई। इंग्लैंड के कप्तान केन ने इस सीजन में बायर्न के लिए अपने गोलों की संख्या 28 कर ली है और लीग में दूसरे स्थान पर मौजूद लीपजिग पर आठ अंकों की बढ़त दिला दी है।