Muzaffarpur : चतुर्भुज कप फुटबाल में आखिरी मिनटों तक रोमांच, हावड़ा यूनियन ने बीरगंज यूथ को 3-2 से किया पराजित

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । खुदीराम बोस खेल मैदान खेली जा रही 33वीं अखिल भारतीय चतुर्भुज कप फुटबाल प्रतियोगिता के चौथे दिन हावड़ा यूनियन क्लब कोलकाता और बीरगंज यूथ एकेडमी नेपाल के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला। इस मैच में हावड़ा यूनियन क्लब कोलकाता ने बीरगंज यूथ एकेडमी नेपाल को 3-2 से पराजित कर दो अंक हासिल किए। हावड़ा यूनियन क्लब के लिए उज्ज्वल बाउरी, अभिजीत दास एवं जय कर्मचार तथा बीरगंज यूथ एकेडमी के लिए आकाश पासवान एवं जीसस सैकिया ने गोल किया। विजेता टीम के अभिजित दास को मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया।

वहीं इस जीत के साथ हावड़ा यूनियन क्लब तीनों मैच के बाद कुल चार अंक हासिल कर चुकी है, जबकि बीरगंज यूथ एकेडमी दो मैच खेलकर दो अंक। इससे पूर्व मैच की शुरुआत पूर्व फुटबाल खिलाड़ी विजय कुमार, आयोजन अध्यक्ष नंदकिशोर आर्य, जिला फुटबाल संघ के अध्यक्ष अश्वनी खत्री, डा. फिरोजुद्दीन फैज, राणा कर्मकार एवं राजेश कुमार ने दोनों टीम के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया।

खेल शुरू होने के साथ ही 17वें मिनट में यूथ एकेडमी बीरगंज के आकाश पासवान ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 की आरंभिक बढ़त दिला दी। इसके पश्चात हावड़ा यूनियन क्लब ने पलट वार किया गया और खेल के 24 मिनट वें मिनट पर उज्जवल बाउरी ने गोल कर स्कोर को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। इसके बाद हावड़ा यूनियन क्लब के अभिजीत दास ने खेल के 38 वें मिनट पर गोल कर टीम को 2-1 की बढ़त दिला जो मध्यांतर तक कायम रही।

मध्यांतर के पश्चात दोनों ही टीमों की ओर से एक दूसरे के विरुद्ध गोल करने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन सफलता हावड़ा यूनियन क्लब के जय कर्मकार को खेल के 67वें मिनट में मिली। उनके गोल के साथ हावड़ा यूनियन क्लब ने 3-1 की बढ़त ले ली, लेकिन खेल के 79वें मिनट में बीरगंज यूथ एकेडमी के जीसस सैकिया में गोल कर स्कोर 3-2 कर दिया, जो अंत तक कायम रहा।