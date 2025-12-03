रिकॉर्ड दर्शकों के बीच स्पेन ने बरकरार रखा महिला नेशंस लीग का खिताब, जर्मनी को दी पटखनी
स्पेन ने जर्मनी को मात देकर महिला नेशंस लीग का खिताब बरकरार रखा। स्पेन की जीत में क्लाउडिया पिना चमकी, जिन्होंने दो गोल दागे। मैच में पिना के अलाव ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्लाउडिया पिना के दो गोल की बदौलत स्पेन ने मंगलवार को महिला नेशंस लीग के फाइनल के दूसरे चरण में जर्मनी को 3-0 से हराकर खिताब बरकरार रखा।
इन दोनों टीम के बीच फाइनल का पहला चरण गोलरहित बराबरी पर छूटा था। इस कारण दोनों टीम के लिए दूसरे चरण का मैच महत्वपूर्ण बन गया था।
स्पेन ने शुरू से ही मैच पर दबदबा बना दिया था। उसकी तरफ से पिना के अलावा विक्की लोपेज ने भी गोल किया। स्पेन की टीम इस मैच में तीन बार की बैलन डिओर विजेता ऐताना बोनमाटी के बिना उतरी थी जो रविवार को अभ्यास के दौरान चोटिल हो गई थी।
एटलेटिको मैड्रिड के मेट्रोपोलिटानो स्टेडियम में खेले गए इस मैच में लगभग 56,000 दर्शक मौजूद थे जो घरेलू मैदान पर स्पेनिश टीम के लिए एक रिकॉर्ड है।
यह भी पढ़ें- एर्लिंग हालैंड ने ईपीएल में सबसे तेज 100 गोल दागने का रिकॉर्ड बनाया, मैनचेस्टर सिटी ने रोमांचक अंदाज में फुलहम को दी मात
यह भी पढ़ें- Football: बार्सिलोना ने बड़ी जीत से मनाया कैंप नोऊ में वापसी का जश्न, प्रीमियर लीग में हुए उलटफेर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।