    एर्लिंग हालैंड ने ईपीएल में सबसे तेज 100 गोल दागने का रिकॉर्ड बनाया, मैनचेस्‍टर सिटी ने रोमांचक अंदाज में फुलहम को दी मात

    By Agency News Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:19 PM (IST)

    एर्लिंग हालैंड ने इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) फुटबाल टूर्नामेंट में सबसे कम मैच में 100 गोल करने का नया रिकार्ड बनाया। हालैंड ने इंग्लैंड के दिग्गज ए ...और पढ़ें

    एर्लिंग हालैंड

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। एर्लिंग हालैंड ने इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) फुटबाल टूर्नामेंट में सबसे कम मैच में 100 गोल करने का नया रिकॉर्ड बनाया, जिससे मैनचेस्टर सिटी ने फुलहम की अच्छी वापसी के बावजूद 5-4 से जीत दर्ज की।

    हालैंड ने खेल के 17वें मिनट में अपनी टीम की तरफ से पहला गोल करके गोल का शतक पूरा किया। यह उनका प्रीमियर लीग में 111वां मैच था और इस तरह से वह इस प्रतियोगिता में सबसे कम मैच में 100 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए।

    उन्होंने इंग्लैंड के दिग्गज एलन शीयर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 124 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की थी। मैनचेस्टर सिटी की टीम ने एक समय 5-1 से बढ़त बना रखी थी लेकिन इसके बाद फुलहम ने शानदार वापसी की। वह इंजरी टाइम में बराबरी का गोल करने की करीब पहुंच गया था लेकिन जोश किंग का प्रयास विफल हो गया।

    हालैंड ने मैनचेस्टर सिटी के इस प्रदर्शन पर निराशा व्यक्त की और स्काई स्पो‌र्ट्स से कहा, इस तरह का प्रदर्शन अच्छा नहीं है और हम सभी यह जानते हैं और हमें एक टीम के रूप में सुधार करने की जरूरत है। अन्य मैचों में न्यूकैसल और टाटनहैम का मैच 2-2 से बराबरी पर छूटा जबकि जैक ग्रीलिश के गोल की मदद से एवर्टन ने बोर्नमाउथ को 1-0 से हराया।

    एटलेटिको पर बार्सिलोना की जीत में चमके ओल्मो

    बार्सिलोना ने दानी ओल्मो के गोल की मदद से एटलेटिको मैड्रिड को 3-1 से हराकर स्पेनिश लीग ला लीगा में अपनी बढ़त को मजबूत कर दिया। ओल्मो ने कैंप नोउ स्टेडियम में 65वें मिनट में बार्सिलोना की तरफ से दूसरा गोल किया लेकिन इस दौरान वह गिर गए और उनके बाएं कंधे में चोट लग गई। वह गोल का जश्न भी नहीं मना पाए और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा।

    एटलेटिको ने एलेक्स बेना के गोल से शुरुआती बढ़त हासिल की थी। बार्सिलोना की तरफ से राफिन्हा ने पहले हाफ में बराबरी का गोल दागा। ओल्मो की जगह आए फेरान टोरेस ने इंजरी टाइम में गोल करके बार्सिलोना की जीत पक्की की।

    बार्सिलोना इस जीत से रीयल मैड्रिड से चार अंक आगे हो गया है। चौथे स्थान पर काबिज एटलेटिको 15 मैचों के बाद बार्सिलोना से छह अंक पीछे हो गया है।

    लेवरकुसेन ने डोर्टमंड को किया नॉकआउट

    इब्राहिम माजा के पहले हाफ में किए गए गोल ने बायर लेवरकुसेन को जर्मन कप के तीसरे दौर में बारुसिया डार्टमंड को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया।

    माजा ने 34वें मिनट में मैच का एकमात्र गोल दागा। इस बीच, उनकी पूर्व टीम हर्था बर्लिन ने काइजर्सलाटरन को 6-1 से हराकर अपनी जीत के क्रम को सात मैचों तक बढ़ाया।

