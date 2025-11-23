Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Football: बार्सिलोना ने बड़ी जीत से मनाया कैंप नोऊ में वापसी का जश्न, प्रीमियर लीग में हुए उलटफेर

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 09:17 PM (IST)

    बार्सिलोना ने स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एथलेटिक बिलबाओ पर 4-0 की शानदार जीत दर्ज करके अपने घरेलू स्टेडियम में कैंप नोऊ पर वापसी का जश्न मनाया। वहीं, प्रीमियर लीग में शनिवार का दिन बड़े उलटफेरों से भरा रहा। लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी दोनों को चौंकाने वाली हार झेलनी पड़ी।

    prefferd source google
    Hero Image

    बर्सिलोना ने जीत के साथ मनाया जश्न।

    बार्सिलोना, एपी। बार्सिलोना ने स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एथलेटिक बिलबाओ पर 4-0 की शानदार जीत दर्ज करके अपने घरेलू स्टेडियम में कैंप नोऊ पर वापसी का जश्न मनाया। यूरोप के सबसे बड़े फुटबाल स्टेडियम कैंप नोऊ को नए सिरे से तैयार किया गया है। उसे पिछले दो साल से भी अधिक समय तक बंद रखा गया था और अब लगभग आधी क्षमता पर फिर से खोला गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस स्टेडियम में लंबे समय बाद होने वाले इस मैच को देखने के लिए लगभग 45,000 प्रशंसक मौजूद थे। पोलिश स्ट्राइकर राबर्ट लेवांदोवस्की ने मैच शुरू होने के चार मिनट के भीतर ही गोल कर प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। फेरान टोरेस ने लामिने यमाल के शानदार पास से दो गोल किए और फर्मिन लोपेज ने कैंप नोऊ में अपने पहले मैच में गोल दागा।

    लिवरपूल और सिटी की चौंकाने वाली हार

    प्रीमियर लीग में शनिवार का दिन बड़े उलटफेरों से भरा रहा। लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी दोनों को चौंकाने वाली हार झेलनी पड़ी, जिससे आर्सेनल की खिताबी उम्मीदों को बड़ा फायदा मिला। लिवरपूल को एनफील्ड में नॉर्टिंघम फारेस्ट ने 3-0 से हराकर उसके सीजन को और संकट में धकेल दिया।

    यह मौजूदा चैंपियन की लगातार छठी हार है, और टीम अब तालिका में 11वें स्थान पर खिसक गई है, आर्सेनल से आठ अंक पीछे।इसी बीच, मैनचेस्टर सिटी भी न्यूकैसल से 2-1 से हार गई। हाव्रे बा‌र्न्स ने दो गोल दागकर न्यूकैसल को बड़ा उलटफेर दिलाया। यह सिटी की चौथी हार है और अब वह आर्सेनल से चार अंक पीछे तीसरे स्थान पर है।

    बुंडेसलीगा में बायर्न की धमाकेदार वापसी

    फ्राइबर्ग के विरुद्ध 0-2 से पिछड़ने के बाद बायर्न म्यूनिख ने 17 वर्षीय लेनार्ट कार्ल के शानदार प्रदर्शन की बदौलत 6-2 से जीत दर्ज की। कार्ल ने एक गोल, एक असिस्ट और कई प्रभावशाली मूव्स से टीम की वापसी की शुरुआत हुई। माइकल ओलिसे ने दो गोल और तीन असिस्ट के साथ अपना शानदार फार्म जारी रखा। स्टुटगार्ट के डेनिज उंदाव ने हैटट्रिक जमाकर डार्टमुंड के विरुद्ध 3-3 का रोमांचक ड्रा किया।

    यह भी पढ़ें- ऐतिहासिक! कुराकाओ FIFA World Cup में क्‍वालीफाई करने वाला बना सबसे छोटा देश, हैती के 52 साल का इंतजार हुआ खत्‍म