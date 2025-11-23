Football: बार्सिलोना ने बड़ी जीत से मनाया कैंप नोऊ में वापसी का जश्न, प्रीमियर लीग में हुए उलटफेर

बार्सिलोना, एपी। बार्सिलोना ने स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एथलेटिक बिलबाओ पर 4-0 की शानदार जीत दर्ज करके अपने घरेलू स्टेडियम में कैंप नोऊ पर वापसी का जश्न मनाया। यूरोप के सबसे बड़े फुटबाल स्टेडियम कैंप नोऊ को नए सिरे से तैयार किया गया है। उसे पिछले दो साल से भी अधिक समय तक बंद रखा गया था और अब लगभग आधी क्षमता पर फिर से खोला गया है।

इस स्टेडियम में लंबे समय बाद होने वाले इस मैच को देखने के लिए लगभग 45,000 प्रशंसक मौजूद थे। पोलिश स्ट्राइकर राबर्ट लेवांदोवस्की ने मैच शुरू होने के चार मिनट के भीतर ही गोल कर प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। फेरान टोरेस ने लामिने यमाल के शानदार पास से दो गोल किए और फर्मिन लोपेज ने कैंप नोऊ में अपने पहले मैच में गोल दागा।

लिवरपूल और सिटी की चौंकाने वाली हार प्रीमियर लीग में शनिवार का दिन बड़े उलटफेरों से भरा रहा। लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी दोनों को चौंकाने वाली हार झेलनी पड़ी, जिससे आर्सेनल की खिताबी उम्मीदों को बड़ा फायदा मिला। लिवरपूल को एनफील्ड में नॉर्टिंघम फारेस्ट ने 3-0 से हराकर उसके सीजन को और संकट में धकेल दिया।

यह मौजूदा चैंपियन की लगातार छठी हार है, और टीम अब तालिका में 11वें स्थान पर खिसक गई है, आर्सेनल से आठ अंक पीछे।इसी बीच, मैनचेस्टर सिटी भी न्यूकैसल से 2-1 से हार गई। हाव्रे बा‌र्न्स ने दो गोल दागकर न्यूकैसल को बड़ा उलटफेर दिलाया। यह सिटी की चौथी हार है और अब वह आर्सेनल से चार अंक पीछे तीसरे स्थान पर है।