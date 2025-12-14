जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में शुमार लियोनेल मेसी की भारत यात्रा को लेकर देशभर में जबरदस्त उत्साह और उत्सव का माहौल बना हुआ है। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम के बाद अब मेसी सोमवार को राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे, जहां उनका कार्यक्रम ऐतिहासिक फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। मेसी की मौजूदगी को लेकर दिल्ली के फुटबॉल प्रेमियों और खेल प्रशंसकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

कुछ ही समय में बिके टिकट मेसी की एक झलक पाने के लिए हजारों प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन टिकटों की बिक्री पहले ही रिकॉर्ड गति से हुई और कुछ ही समय में सभी टिकट बिक गए। करीब 36 हजार दर्शकों की क्षमता वाले इस स्टेडियम में टिकटों की कीमत 4,500 रुपये से शुरू होकर 80 हजार रुपये तक रखी गई थी। महंगे टिकटों के बावजूद प्रशंसकों का उत्साह इतना जबरदस्त रहा कि सभी श्रेणियों के टिकट पूरी तरह बिक चुके हैं।

फुटबॉल मैच भी खेलेंगे कार्यक्रम के दौरान मेसी स्टेडियम में एक सेलेब्रिटी फुटबॉल मैच में शामिल होंगे, जहां भारतीय फिल्म और खेल जगत की जानी-मानी हस्तियां मौजूद रहेंगी। इसके साथ ही मेसी बच्चों के लिए आयोजित फुटबॉल क्लिनिक में भी हिस्सा लेंगे, जहां वे युवा खिलाड़ियों को खेल की बारीकियां समझाते नजर आएंगे। कार्यक्रम के अंतिम चरण में भारतीय क्रिकेट और फुटबॉल जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ उनका मंच साझा करना भी प्रस्तावित है।

प्रशासन पूरी तरह सतर्क कोलकाता में हुए पिछले कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्थाओं और हंगामे को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का निरीक्षण कर रहे हैं और प्रवेश, निकास तथा भीड़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है।