भारत फुटबॉल के लिए जुनूनी देश... चार शहरों की यात्रा करेंगे लियोनेलेल मेसी, कोलकाता से होगा आगाज
अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी दिसंबर में भारत दौरे पर आएंगे। टूर इंडिया 2025 में अपनी भागीदारी की आधिकारिक पुष्टि करते हुए मेसी ने कहा कि भारत जैसे फुटबॉल के जुनूनी देश में दोबारा आना उनके लिए सम्मान की बात है। बता दें कि साल 2011 में भारत की यात्रा पर आए थे।
कोलकाता, प्रेट्र। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने जीओएटी (सर्वकालिक महान खिलाड़ी) टूर इंडिया 2025 में अपनी भागीदारी की आधिकारिक पुष्टि करते हुए कहा कि भारत जैसे फुटबॉल के जुनूनी देश में दोबारा आना उनके लिए सम्मान की बात है।
मेसी ने पिछली बार भारत में 14 साल पहले (2011) खेला था। मेसी ने कहा कि यह यात्रा करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। भारत एक बहुत ही खास देश है और 14 साल पहले मैंने जो समय यहां बिताया था, उसकी अच्छी यादें मेरे साथ है। वहां फैंस शानदार थे।
भारत फुटबॉल को लेकर जुनूनी
उन्होंने ने कहा कि भारत फुटबॉल को लेकर एक जुनूनी देश है। मैं इस खूबसूरत खेल के प्रति अपने लगाव को साझा करते हुए प्रशंसकों की नई पीढ़ी से मिलने के लिए उत्सुक हूं। आयोजकों ने 15 अगस्त को पहले ही यात्रा कार्यक्रम का अनावरण कर दिया था और गुरुवार को मेसी के बयान ने इसकी पुष्टि भी कर दी।
मेसी अपनी चार शहरों की यात्रा की शुरुआत 13 दिसंबर को कोलकाता से करेंगे, जिसके बाद वह अहमदाबाद, मुंबई और नई दिल्ली जाएंगे। इस यात्रा का समापन 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के साथ होगा। अर्जेंटीना का यह सुपरस्टार इस दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों की शिरकत करेगा।
इन कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा
इनमें कांसर्ट, मुलाकात का सत्र, 'फूड फेस्टिवल', फुटबॉल मास्टरक्लास और यहां तक कि मुंबई के ब्रेबार्न स्टेडियम में एक पैडल प्रदर्शनी भी शामिल है। कोलकाता में मेसी का कार्यक्रम साल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। यह स्टेडियम दूसरी बार इस दिग्गज की मेजबानी करेगा।
जहां वह 13 दिसंबर को जीओएटी कांसर्ट और जीओएटी कप का हिस्सा बनेंगे। मेसी के जीओएटी कप में सौरव गांगुली, बाईचुंग भूटिया और लिएंडर पेस जैसे भारतीय खेल नायकों के साथ मैदान साझा करने की उम्मीद है। आयोजक दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान एक 25 फुट ऊंचा भित्ति चित्र का अनावरण करने की भी योजना बना रहे हैं।
साल 2011 में आए थे भारत
इसके साथ ही मेसी की अब तक की सबसे बड़ी मूर्ति का उद्घाटन भी किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के लिए टिकटों की कीमत 3,500 रुपये से शुरू होने की उम्मीद है। मेसी ने इससे पहले 2011 में साल्ट लेक स्टेडियम में वेनेजुएला के खिलाफ फीफा के मैत्री मैच में अर्जेंटीना की कप्तानी की थी।
