मुंबई में चला मेसी मैजिक: सचिन तेंदुलकर ने दी 10 नंबर जर्सी, फुटबॉलर ने दिया खास तोहफा

मुंबई, पीटीआई: कोलकाता और हैदराबाद के बाद दुनिया के स्टार फुटबॉलर लियोन मेसी अपने भारत दौरे के दूसरे दिन रविवार को मुंबई में थे। इंटर मियामी के स्टार खिलाड़ी के स्वागत के लिए भारी संख्या में प्रशंसक जुटे। उन्होंने मुंबई में दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की। इस मौके पर सचिन ने मेसी को अपने हस्ताक्षर वाली नंबर 10 जर्सी भेंट की, जबकि अर्जेंटीना के विश्व कप विजेता कप्तान मेसी ने उन्हें एक फुटबॉल भेंट कर सम्मान लौटाया।

मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोन मेसी के मुंबई दौरे को शहर और देश के लिए एक स्वर्णिम क्षण करार दिया। सचिन ने इसी मैदान पर 2011 क्रिकेट विश्व कप की ऐतिहासिक जीत की तुलना मेसी के अपने इंटर मियामी टीम साथियों लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पाल के साथ मुंबई आगमन से की।

TWO PICTURES FOR THE AGES! 🙇‍♂️



- Messi × Sachin.



सचिन ने कहा कि मैंने यहां कई अविश्वसनीय पल जिए हैं। जैसा कि हम कहते हैं, मुंबई सपनों का शहर है और इसी मैदान पर कई सपनों ने अपनी मंजिल हासिल की है। आगे उन्होंने कहा कि आज इन तीनों का यहां होना मुंबई, मुंबईकरों और भारत के लिए वाकई एक सुनहरा पल है। जिस तरह से आप सभी ने इन तीनों महान खिलाड़ियों का स्वागत किया है, वह वास्तव में अद्भुत है।