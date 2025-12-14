हैदराबाद जा रहा था मेसी के कार्यक्रम का आयोजक दत्ता, विमान में बैठने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार
कोलकाता में लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के आयोजक सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। सॉल्ट लेक स्टेडियम में कुप्रबंधन के कारण हुए हंगामे के बाद दत्ता ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लियोनेल मेसी के कोलकाता कार्यक्रम में हुए हंगामा के बाद आयोजक सताद्रु दत्ता रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल, शनिवार को सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए कुप्रबंधन के कारण फैले उत्पात के कुछ घंटे बाद ही दत्ता इंटर मियामी टीम के साथ हैदराबाद के लिए निजी जेट से रवाना होने वाला था। लेकिन इससे पहले ही पुलिस एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, आयोजन में कथित कुप्रबंधन को लेकर फैले आक्रोश के मद्देनजर कोलकाता पुलिस ने सताद्रु दत्ता को शहर छोड़ने से रोक दिया। आयोजक मेसी और उनके इंटर मियामी टीम के साथियों के साथ हैदराबाद में दौरे के अगले चरण के लिए हवाई अड्डे तक गए थे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में लेने के निर्देश मिलने के बाद रोक लिया।
विमान में सवार होने के बाद गिरफ्तार
रिपोर्ट के अनुसार, त्ता दोपहर 12:25 बजे हवाई अड्डे पहुंचे, यहां सुरक्षा औपचारिकताएं पूरी होने के बाद विमान में सवार हो गए। लेकिन उसी वक्त पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार भी पहुंचे और दत्ता को शहर छोड़ने की अनुमति नहीं दी। वहीं निजी जेट लियोनेल मेसी सहित बाकी दल को लेकर हैदराबाद के लिए रवाना हुआ।
रिफंड का दिया आश्वासन
हवाई अड्डे पर मौजूद एक अधिकारी ने बताया कि दत्ता ने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सभी दर्शकों को रिफंड का आश्वासन दिया है। 'दत्ता ने कहा कि प्रशंसकों को पैसे वापस कर दिए जाएंगे और इस बात पर जोर दिया कि उन्हें दौरे के बाकी हिस्से के लिए फुटबॉलरों के साथ यात्रा करनी होगी। लेकिन पुलिस ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।'
एयरपोर्ट से गिरफ्तारी के बाद रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच दत्ता को बिधाननगर अदालत में पेश किया गया और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। बिधाननगर अदालत ने सतद्रु दत्ता को 14 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजने का निर्देश दिया है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
