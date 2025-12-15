मेसी बच्चों को सिखाएंगे फुटबॉल के गुर, आज इतने बजे अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचेंगे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: फुटबॉल के महान खिलाड़ी और अर्जेंटीना के कप्तान लियोन मेसी का भारत दौरा अपने अंतिम चरण में दिल्ली पहुंच रहा है। गोट इंडिया टूर के तहत सोमवार को राजधानी आने वाले मेसी का कार्यक्रम बेहद खास और व्यस्त रहेगा। मेसी देश के शीर्ष संवैधानिक और सैन्य पदाधिकारियों से भी संवाद करेंगे।

इसे लेकर खेल प्रेमियों के साथ-साथ राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी खास उत्साह देखा जा रहा है। वहीं, बच्चों के लिए एक विशेष फुटबॉल क्लिनिक का आयोजन किया जाएगा, जहां मेसी युवा खिलाडि़यों का उत्साह बढ़ाएंगे और उन्हें फुटबॉल के गुर भी सिखाएंगे।

सूत्रों के अनुसार, लियोनल मेसी सोमवार सुबह करीब 10:45 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद वह शहर के एक होटल में आयोजित करीब 50 मिनट के मीट एंड ग्रीट में हिस्सा लेंगे। मेसी एक सांसद के आवास जाएंगे। बताया जा रहा है कि यह सांसद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल हैं, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआइएफएफ) के तीन कार्यकाल तक अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

इसी आवास पर मेसी भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो अगस्टिन काउचीनो से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक राहुल नवीन और कुछ अन्य शीर्ष सरकारी अधिकारी भी इस विशेष बैठक में शामिल हो सकते हैं।

सूत्रों के मुताबिक, मेसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते है। हालांकि, पीएम मोदी सोमवार को जार्डन के लिए रवाना होंगे। इन उच्चस्तरीय मुलाकातों के बाद मेसी का काफिला ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम के लिए रवाना होगा, जहां उनके सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

दोपहर करीब 3:30 बजे मेसी स्टेडियम में पिच तक जाने वाले वाकवे से प्रवेश करेंगे। स्वागत और संगीत कार्यक्रम के बाद मेसी छोटे फुटबॉल मैदान में आयोजित एक मैत्री मुकाबले के दौरान मौजूद भारतीय हस्तियों से मुलाकात करेंगे और टीमों के साथ समूह फोटो भी खिंचवाएंगे।